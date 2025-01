Napoli punito dopo la vittoria contro la Juve: la sentenza è ufficiale

Napoli calcio notizie – Arriva la sentenza ufficiale dopo la sfida di sabato sera, allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Juve: punizione per il club azzurro.

Grande entusiasmo in casa Napoli in seguito alla vittoria di sabato scorso contro la Juventus, anche se le notizie di queste ultime ore sono quasi tutte per gli ultimi sviluppi della sessione invernale di calcio mercato, giunto alle sue battute finali e decisive. In questi minuti, in particolare, è scoppiato in dibattito il merito all’accostamento di Ademola Lookman al club azzurro (clicca qui per la notizia), che in ogni caso è a caccia di un profilo importante per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

L’attenzione di Antonio Conte, però, è anzitutto sbilanciata verso le dinamiche di campo, visto che c’è all’orizzonte un altro attesissimo big match, questa volta contro la Roma. All’Olimpico non ci saranno i tifosi azzurri per le ormai note questioni di ordine pubblico: un ulteriore divieto che arriva dopo gli altri provvedimenti presi dagli organi competenti in merito alle trasferte per i sostenitori azzurri. In giornata, a tal riguardo, sono arrivate anche le decisioni da parte del Giudice Sportivo, che ha multato il Napoli per quanto successo al Maradona in occasione della partita contro la Juventus.

Serie A, multa per il Napoli dopo la sfida contro la Juve: la sentenza

Quest’oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo dopo che si è conclusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A: ci sono novità anche per la SSC Napoli, assoggettata a una multa.

Di seguito, la sentenza resa nota nelle scorse ore:

“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre pe-ardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.

News Calcio Napoli, testa alla Roma

Dopo aver archiviato l’entusiasmo per aver vinto, in maniera largamente meritata, contro la Juventus, in casa Napoli si pensa alla prossima sfida contro la Roma.

Nelle prossime ore, il gruppo si ritroverà a Castel Volturno per mettere a punto le mosse per arginare la formazione di Claudio Ranieri, apparsa nelle ultime uscite nettamente in ripresa.