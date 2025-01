C’è un dietrofront in casa Napoli per quanto riguarda il mercato: la notizia è arrivata proprio in queste ore, l’operazione al momento è bloccata.

Se è vero che in casa Napoli c’è grande attesa per quelli che saranno i colpi in entrata e soprattutto il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, è ancora vero che c’è ancora una situazione tutta da monitorare per quanto riguarda il mercato in uscita.

Alcuni elementi all’interno della rosa di Antonio Conte hanno trovato poco spazio fino a questo momento, ed ecco che per loro potrebbe profilarsi anche la cessione. Tra questi di sicuro c’è Cyril Ngonge, allo stato attuale delle cose utilizzato pochissimo dall’allenatore.

C’è anche il caso Raspadori che, però, ad oggi sembra destinato a restare, almeno fino al termine delle stagione, salvo dei colpi di scena che potrebbero animare gli ultimi giorni di calciomercato.

Mercato Napoli ultimissime – Addio Spinazzola, arriva il dietrofront!

Un altro dei nomi potenzialmente in uscita dal Napoli è quello di Leonardo Spinazzola: la sua avventura azzurra non è stata particolarmente brillante, complice anche la variazione dell’idea tattica di Antonio Conte nel corso del tempo.

Fino a qualche giorno fa la cessione di Spinazzola sembrava inevitabile, ma adesso le cose sono cambiate: lo stesso Conte ha trovato una nuova dimensione per l’ex Roma, il tutto anche a “causa” di una serie di infortuni e problematiche legate alle disponibilità di alcuni giocatori in determinate parti del campo.

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport ha fatto proprio il punto sulla situazione di Spinazzola: “Domenica mancherà ancora Mathias Olivera, che aveva già saltato la partita contro la Juventus. L’uruguaiano ha una lesione distrattiva al polpaccio, più precisamente al soleo dellagamba sinistra e sarà ai box per un po, circa un mese”, precisa il Corriere dello Sport.

“Ci sarà più spazio per Leonardo Spinazzola, che ha ritrovato un sorriso bello pieno: era scontento del minutaggio di inizio stagione, era stato corteggiato dalla Fiorentina, qualche dubbio insomma gli era venuto, ma ora è coinvolto al cento percento nel progetto Napoli”.