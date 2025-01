Boom Napoli, apertura parziale di Adeyemi: le ultime anche su Garnacho

Per il Napoli di Antonio Conte sono arrivate delle importanti notizie sia su Garnacho del Manchester United che Adeyemi del Borussia Dortmund.

Il Napoli di Antonio Conte ha sconfitto anche la Juve. Dopo l’Atalanta di Gasperini, infatti, i partenopei hanno battuto la ‘Vecchia Signora’ con il risultato di 2-1.

L’Inter, però, ha comunque risposto presente. I nerazzurri, infatti, hanno travolto il Lecce per 0-4. Tuttavia, in attesa del prossim turno di campionato, bisogna registrare una novità di mercato molto importante per il Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, incontro con lo United per Garnacho: ma c’è l’apertura parziale di Adeyemi

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, come avevano stabilito una settimana fa, il club partenopeo ed il Manchester United si vedranno nei prossimi giorni per parlare di Garnacho. Bisognerà vedere se il Napoli riuscirà ad abbassare le prestese dei dirigenti dei ‘Red Devils’.

Se non dovesse arrivare Garnacho, il Napoli virerebbe su Adeyemi Del Borussia Dortmund. Proprio l’attaccante esterno avrebbe aperto parzialmente all’ipotesi di accettare la proposta partenopea. Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso Conte aveva chiamato il giocatore per fargli sposare la causa azzurra.