“Arrestato per traffico di droga”, calcio sotto shock: l’ex campione nei guai

Annuncio clamoroso dal Belgio, con protagonista un calciatore che è stato protagonista negli scorsi anni, nel campionato di Serie A. L’ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Inter Radja Nainggolan è stato arrestato. L’accusa è davvero pesantissima: traffico internazionale di droga, di cocaina. In queste ore, il calciatore – ora in forza al Lokeren – Temse (squadra della seconda divisione del calcio belga, ndr) – è sotto interrogatorio nell’ambito di un indagine riguardante il traffico di sostanze stupefacenti dal Sudamerica al porto di Anversa.

La notizia del suo arresto, trapelata proprio in questi istanti dal Belgio, è stata confermata dalla Procura di Bruxelles, così come viene riportato dall’edizione online del Corriere della Sera. Al momento, le novità sono ancora frammentarie, in quanto non possono essere rivelati altri dettagli considerando la presunzione d’innocenza.

L'ex campione di Serie A, Radja Nainggolan, finisce nei guai. l'accusa di traffico internazionale di droga spiazza tutti gli appassionati, che negli ultimi anni hanno avuto modo di apprezzare le qualità tecniche di un calciatore che è stato, per certi tratti, anche tra i più importanti in circolazione nel calcio italiano.

A commentare tale notizia è stato il suo avvocato difensore, Omar Souidi:

“L’interrogatorio è attualmente in corso e, in conformità con il principio della presunzione di innocenza, in questa fase non verranno rilasciati ulteriori commenti”.

Nelle prossime ore, dunque, si aspettano novità in merito al caso Nainggolan. L’ex centrocampista di Roma, Cagliari e Inter è stato già arrestato dalla polizia di Anversa nel 2022, dopo essere stato beccato a guidare senza validità: il documento in questione gli era stato ritirato nel 2021, dopo esser stato fermato in stato di ebbrezza mentre circolava ben oltre i limiti di velocità.