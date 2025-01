L’Inter risponde al Napoli: successo netto contro il Lecce

Dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus arriva la risposta dell’Inter: successo agevole contro il Lecce di Giampaolo.

Il Napoli chiama l’Inter risponde. Dopo il successo della squadra di Antonio Conte contro la Juventus, i nerazzurri non si fermano e vincono in scioltezza contro il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi, anche senza gli indisponibili Calhanoglu e Acerbi, manda un messaggio chiaro agli azzurri: la sfida per il titolo è apertissima.

Napoli, l’Inter non si ferma: quattro reti al Lecce per rispondere agli azzurri

La corsa scudetto tra Napoli e Inter è più accesa che mai. La squadra di Simone Inzaghi risponde agli azzurri vincendo per 4 a 0 contro il Lecce nel match del Via del Mare. Le reti di Frattesi e Lautaro Martinez indirizzano la gara già nella prima frazione, con i gol di Dumfries e Taremi (su calcio di rigore) che sigillano il risultato nella ripresa.

Un successo importantissimo per i nerazzurri che adesso si trovano a tre lunghezze dal Napoli con una partita da recuperare. Per la squadra di Inzaghi in arrivo una settimana cruciale, con la sfida di Champions League contro il Monaco e derby contro il Milan già decisive per il proseguo di stagione.