Calcio Napoli Ultimissime – Uno dei protagonisti in casa Napoli ha analizzato temi molto importanti legati alla squadra di Antonio Conte.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, ancor più dopo la vittoria contro la Juventus ottenuta nella giornata di ieri. Il trionfo al Maradona è stato solo uno dei tanti passi verso lo scudetto, motivo per il quale i tifosi iniziano a sognare. Intanto, uno dei protagonisti presenti in squadra ha analizzato temi importanti ai microfoni di “Radio CRC”.

Spinazzola: “Il supporto dei tifosi è incredibile. Ci danno la giusta carica”

Al termine di Napoli-Juventus, Leonardo Spinazzola è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, per analizzare il match. Di seguito le parole dell’azzurro dopo il successo ottenuto al Maradona.

“È stata una reazione da grande squadra. Solo una grande squadra può vincere contro questa Juventus che non aveva mai perso. Non credo che nel primo tempo la Juventus abbia creato tante occasioni. L’azione di Yildiz era su palla nostra persa ed eravamo aperti: dopo questo penso che Meret non ha fatto una parata”. Sullo scudetto: “Per adesso pensiamo solo a noi stessi. Bisogna continua a spingere, poi tra più di un mese valuteremo i nostri passi avanti. Noi abbiamo tanta fame, ma il merito qui è del mister”.

Leonardo Spinazzola ha voluto aprire anche una paretesi legata ai tifosi. Quest’ultimi, non hanno mai smesso di incitare la squadra, dimostrando tutta la propria vicinanza al Maradona e non solo. Di seguito l’annuncio