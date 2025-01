C’è un nome che è definitivamente sfumato all’interno delle dinamiche di mercato della SSC Napoli: è arrivato anche l’annuncio.

Il Napoli continua a sondare terreni per trovare una soluzione ottimale per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Sostanzialmente si cerca un giocatore che possa fare al caso di Conte e prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, partite negli scorsi giorni alla volta di Parigi.

Quello di Alejandro Garnacho sembrava un nome spendibile, ma ad oggi la trattativa è molto complicata. Si sta scaldando anche la pista Adeyemi, mentre Chiesa e Zhegrova sono nomi che stano ai margini.

Calciomercato Napoli – Ndoye non si muove da Bologna: l’annuncio

Tra i nomi accostati al Napoli c’è anche quello di Dan Noye, attaccante del Bologna che starebbe stuzzicando proprio Giovanni Manna. Sul nome dell’attaccante rossoblu e l’accostamento al Napoli, ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato.

“Buone notizie per Vincenzo Italiano e per i tifosi del Bologna sul fronte Ndoye: l’esterno svizzero non lascerà la squadra a stagione in corso. La decisione è del giocatore stesso, che vuole rimanere in rossoblù almeno fino a giugno”, ha detto Di Marzio.,

“Il classe 2000 ne ha già parlato col suo entourage, facendo un punto su quale sia la strada migliore da prendere in futuro, decidendo di restare a Bologna, dove si trova benissimo. Per questo motivo, la sua intenzione è quella di proseguire almeno fino a fine stagione, a prescindere da quali saranno le offerte che arriveranno”, ha detto ancora il giornalista.