Ultime Calcio Napoli – Prosegue il mercato invernale del Napoli. Il club azzurro è vicinissimo a piazzare un colpo da novanta da regalare ad Antonio Conte.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Dopo aver lavorato a lungo alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, il club azzurro ha incassato una grossa somma di denaro che però sarà in parte reinvestita sul mercato. Ad oggi, infatti, la rosa necessita di essere puntellata in attacco, motivo per il quale Antonio Conte potrò contare su un nuovo innesto. Non a caso, il presidente De Laurentiis starebbe chiudendo un colpo da novanta-

Adeyemi si avvicina al Napoli: accordo ad un passo tra i club

Il Napoli è pronto a ripartire dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Il sostituto del georgiano sarà con ogni probabilità Karim Adeyemi, in forza al Borussia Dortmund. In realtà, però, il futuro dell’esterno sarà quasi sicuramente in Italia agli ordini di Antonio Conte.

Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, i colloqui tra i club starebbero procedendo alla grande. L’accordo sarebbe davvero ad un passo, con la società azzurra che verserà un compenso di circa 40 milioni di euro nelle casse dei tedeschi.

All’inizio si è parlato a lungo della valutazione del Dortmund di circa 50 milioni di euro, ma nelle ultime ore la società avrebbe aperto ad uno sconto. Ora, i club si concentreranno sui prossimi match ma sono già in programma nuovi colloqui per la giornata di domenica.

Chi è Adeyemi: statistiche e numeri del tedesco

La carriera di Karim Adeyemi proseguirà quasi sicuramente in Italia. Nato a Monaco il 18 gennaio 2002, si è subito legato al calcio dimostrando qualità sopraffine nel reparto offensivo. Calcisticamente si forma in Germania, fin quando poi arriva la chiamata del Salisburgo che sarà la sua prima grande esperienza tra i “grandi”.

In Austria emergono doti enormi, motivo per il quale nell’estate del 2022 il Dortmund presenta un’offerta da ben 30 milioni di euro. I numeri in Germania sono incoraggianti, ancor più in questa stagione condita da nove presenze in campionato da tre gol e due assist.

Con ogni probabilità, però, il rendimento in Germania non sarà più calcolabile. Infatti, Karim Adeyemi è davvero ad un passo dal Napoli e da quella che potrebbe essere una ghiotta occasione per il suo futuro. Antonio Conte crede nelle sue qualità, motivo per il quale sarà lieto di accogliere un esterno offensivo dotato di ottima tecnica e scatti brucianti.