Dorgu, il Napoli non molla la presa: l’assalto di Manna

Dorgu, senza sosta il pressing del Napoli: l’assalto di Manna

Proseguono senza soste le interazioni tra il Napoli ed i suoi candidati per questo mercato di gennaio ed anche per il prossimo turno che si terrà a giugno. Il club partenopeo, come la restante parte delle squadre, si sta attivando su tutti i fronti con lo scopo di esaudire i desideri dei piani alti andando a rivitalizzare e rinvigorire la rosa che attualmente si sta muovendo bene.

Nelle ultime ore però sono spuntati altri aggiornamenti circa l’attuale situazione delle trattative messe in programma da parte del Napoli, con alcune novità di notevole rilevanza. La società napoletana ha monitorato attentamente il profilo di ogni singolo candidato, soffermandosi sui dettagli che potrebbero fare realmente la differenza.

Dorgu, il Napoli si prepara: l’assalto di Manna

Patrick Dorgu, attuale calciatore del Lecce e classe 2004 è spuntato nel mirino del club partenopeo, assolutamente convinto delle potenzialità e delle peculiarità che caratterizzano il giovane calciatore. Nei programmi della società napoletana ci sarebbero già altri nomi in pole position, come quello di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi ma il Napoli ha messo in preventino anche una presunta operazione con il calciatore danese.

Sembrerebbe proprio che nella giornata di ieri, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna abbia avuto contatti con l’agente di Dorgu ma al momento non spuntano altre informazioni che possano stabilire con concretezza l’andazzo della questione.

Garnacho, Adeyemi, Dorgu: l’elenco del Napoli

La priorità, in questo preciso momento, per la società napoletana ricade nuovamente su Alejandro Garnacho calciatore del Manchester United e classe 2004. I contatti continuano a persistere ma è ancora da comprendere con certezza la decisione e l’intenzione da parte del club inglese. Se non si dovesse sbloccare la questione, allora Garnacho resterebbe solo ed esclusivamente un pensiero per la prossima estate: il valore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Negli schemi e nelle idee del Napoli però ci sarebbero altre soluzioni che prenderebbero i nomi Karim Adeyemi, attuale calciatore del Borussia Dortmund ed infine Patrick Dorgu, attuale calciatore del Lecce. Anche sotto questo punto di vista le interazioni sembrano esserci ma nonostante ciò bisogna sempre tener presente le volontà e le richieste mosse da parte degli stessi club di appartenza.

Al momento non è ancora nulla di confermato e bisognerà attendere risvolti maggiormente appetibili per poter decretare una volta per tutte il futuro del calciomercato del Napoli ed il destino degli attuali candidati, finiti nel mirino della società napoletana.