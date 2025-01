Calciomercato Napoli, lo scambio che lascia perplessi tutti: la sorpresa inedita

Il Napoli, come del resto le altre squadre, si sono attivate sul piano del mercato per poter assimilare quante più risorse da agglomerare all’interno della propria squadre sia per andare a rafforzare e rendere più solidi i vari reparti ma anche per sopperire ad alcune mancanze che sono emerse durante questo periodo.

L’obiettivo della società partenopea, attualmente in testa alla classifica, è senza dubbio quello di conferire al suo attuale equipe quella cattiveria in più per far fronte agli attacchi da parte dei propri avversari e conservare il primato nel campionato di Serie A. Sul fronte degli acquisti e delle trattative, il Napoli sta macinando gradualmente specialmente dopo l’addio di Kvaratskhelia ma un’inaspettata situazione, affiorata nelle ultime ore, potrebbe scompigliare un po’ gli equilibri ancora leggermente turbolenti.

Calciomercato Napoli, la situazione di Garnacho: è un si o un no?

Non è una novità che il Napoli abbia scelto come prima preferenza l’ipotetico sbarco dal Manchester United di Alejandro Garnacho, classe 2004, che ha suscitato molto interesse nei confronti del club napoletano. I contatti ci sono, i dialoghi sembrano proseguire con regolarità ma è da capire effettivamente se il club inglese è disposto a questa trattativa e soprattutto alle cifre presentate in tavola.

D’altro canto però i Red Devils hanno neccesità di vendere il calciatore secondo però un sistema finanziario che possa garantirgli una cospicua ed ingente somma, dal momento che ci sono delle questione di bilancio da mettere in ordine.

Curiosa situazione è accaduta proprio nella notte di Europa League dove lo stesso Alejandro Garnacho, dopo aver battuto con la sua squadra i Rangers per un risultato di 2-1, ha lasciato stupiti tutti i tifosi presenti quella sera allo stadio. Il calciatore messicano si è preso del tempo per fare un giro di campo salutando, visibilmente emozionato e commosso, tutto il pubblico. Questo gesto farebbe presagire un suo ipotetico abbandono anche se momentaneamente il suo futuro è ancora del tutto in stand-by.

Garnacho, il Chelsea avanza sul Napoli: i dettagli

Il giovane messicano Alejandro Garnacho ha suscitato l’interesse di molti club tra i quali rientrerebbe oltre al Napoli, anche il Chelsea.

Secondo quanto riportano le ultimi voci di mercato sembrerebbe esserci un sorpasso significativo all’ultima curva proprio da parte dei blues. Pare che il club sia nettamente in vantaggio rispetto a quello partenopeo ma al momento bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere in maniera definitiva il punto d’arrivo di questo caso che oramai è sulla bocca di tutti.