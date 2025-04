Ferguson al Napoli, tutto confermato: incredibile rivelazione dell’agente

L’agente di Lewis Ferguson svela tutto sulla trattativa col Napoli: arriva la conferma che cambia davvero tutto.

Già stanno impazzando le voci di mercato in vista della prossima stagione per il Napoli. Sembra certo, infatti, che Manna regalerà tanti acquisti a Conte, visto il calendario più fitto che ci sarà nelle prossima annata con gli impegni nelle coppe europee. Il primo colpo sembra dover essere il difensore dell’Empoli Luca Marianucci, come ha indirettamente confermato il presidente Corsi.

Le voci coinvolgono però anche i centrocampisti. I dubbi sul futuro di Anguissa, obbligano infatti a valutazioni sulle alternative. Qui il nome più chiacchierato è Lewis Ferguson, per cui il suo agente si è nuovamente esposto dopo le parole di ieri.

Ferguson-Napoli, la conferma dell’agente

Intervenuto a “Il Napoli su Telecapri”, in onda su Telecapri, l’agente di Ferguson Bill McMurdo si è nuovamente esposto sull’accostamento al Napoli del suo assistito. Il procuratore ha affermato come la trattativa fosse entrata nel vivo già in passato e, quindi, non ci sarebbero problemi nel riprenderla:

“Un anno fa, di questi tempi, il Napoli avanzò una manifestazione d’interesse molto concreta. Sono convinto che se non fosse stato per l’infortunio quella storia poteva andare in questa direzione”.

A detta dell’agente, quindi, solo la rottura del crociato patita dal calciatore ha impedito il suo trasferimento in azzurro nella scorsa estate. Ferguson è tornato comunque brillantemente dall’infortunio e ora potrebbe nuovamente valutare un addio al Bologna direzione Napoli:

“Apprezzerebbe qualsiasi indicazione da un tecnico come Conte. Si è sempre dimostrato molto attento alle indicazioni degli allenatori. Ha cominciato da centrocampista offensivo, ma quando gli è stato chiesto di svolgere compiti anche più difensivi non si è tirato indietro. E’ un centrocampista box-to-box”.

Ferguson, tra l’altro, rinforzerebbe la folta colonia di scozzesi presente nel Napoli, composta già da Gilmour e McTominay:

“Parlano spesso e magari anche di Napoli. Vi aggiungo che prima di firmare col Napoli sia McTominay che Gilmour hanno chiesto a Ferguson come fosse la Serie A. Lewis ha detto loro di non pensarci neanche, di firmare e basta perché qui si sta bene”