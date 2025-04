Inter in campo prima del Napoli? Il commento di Marotta è pungente

La risposta di Marotta punge il Napoli: riguarda l’Inter in campo prima degli azzurri, il presidente nerazzurro si esprime un po’ a sorpresa.

L’Inter è scesa in campo per affrontare il Parma al Tardini. Saranno quindi ancora i nerazzurri a giocare per primi rispetto al Napoli fra le squadre impegnate nella lotta Scudetto, dato che il club azzurro giocherà invece solo lunedì contro il Bologna. I nerazzurri, così, hanno l’opportunirà di portarsi momentaneamente a +6 (almeno sino a lunedì sera).

Marotta sulla lotta Napoli-Inter: il commento

Ha parlato anche di questa dinamica nel pre-gara a Dazn il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Il patron nerazzurro ha ridimensionato un po’ questo legame, offrendo il suo punto di vista:

“Siamo abituati a giocare sia prima, che a giocare dopo. Forse giocando prima giochi con una libertà mentale, è chi gioca dopo che deve rincorrere o forse è agevolato. Se un professionista è allenato a questo sprinti finale, deve convivere anche con queste dinamiche. Non c’è una preferenza assoluta. Il tema piuttosto è che dobbiamo vivere queste otto giornate di campionato con le difficoltà dettate dalle altre competizioni”.

Marotta, quindi, non è dell’idea che giocare dopo sia sempre uno svantaggio, anche se non nega la maggior pressione che avrebbe il Napoli in caso di vittoria nerazzurra. L’attenzione, ancora una volta, è spostata poi sulla ben nota differenza fra i due club nel numero di partite giocate, con l’Inter impegnata su tre fronti (Serie A, Coppa Italia e Champions League) e il Napoli concentrato solo sul campionato.