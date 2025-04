Da Bologna, messaggio chiarissimo al Napoli: Conte è avvisato

Messaggio chiarissimo al Napoli dal Bologna in vista della partita di lunedì al Dall’Ara: un avviso diretto al club e ad Antonio Conte.

Il Napoli scenderà in campo lunedì per affrontare il Bologna in una gara che si preannuncia spettacolare. Entrambi i club sono in un momento di forma straordinario: gli azzurri continuano a sognare lo Scudetto, i rossoblu un piazziamento Champions.

I ragazzi di Italiano saranno un osso duro per il Napoli, con tutta l’intenzione di continuare una striscia positiva che ha visto anche una netta vittoria per 3-0 contro l’Empoli nella semifinale di Coppa Italia, successo che di fatto ipoteca la finale della competizione.

Castro lancia un messaggio al Napoli: Conte avvisato

Ha parlato anche di questo match Santiago Castro ai microfoni di Sportmediaset. L’argentino ha confermato la sua presenza per la partita di lunedì dopo aver saltato le ultime due gare per infortunio e hal lanciato un messaggio ai suoi avversari:

“Io ci sarò, penso proprio di sì. Sarà una partita tosta, loro devono vincere per restare attaccati all’Inter ma noi sappiamo giocare questo tipo di match”.

Insomma, Conte dovrà davvero mettersi al lavoro per vedere come arginare gli avversari: questo match si promette infuocato.Non si può comunque dire il contrario rispetto alle affermazioni di Castro: il Bologna ha infatti recentemente battuto la Lazio con un clamoroso 5-0 che conferma un’ottima attitudine ai big match

Diversi i risultati positivi in quest’ultimi, fra cui anche il 2-2 nella gara d’andata contro l’Inter a San Siro. Di fatto, l’unica squadra che è riuscita a battere i felsinei senza molti problemi fra le big è proprio il Napoli, risultato vincitore per 3-o nella gara d’andata al Maradona.