Calciomercato – Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essere terminato. Infatti, un calciatore azzurro può lasciare il club a gennaio.

Il Napoli diventa sempre più protagonista del mercato invernale. Il club azzurro è alle prese con tante, tantissime situazioni sia in entrata che in uscita. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG ha aperto un vortice “infinito”, il quale potrebbe coinvolgere diversi giocatori. Tra questi, alcuni sono ancora in bilico e potrebbe lasciare la squadra prima della fine della sessione invernale di mercato.

Raspadori ancora in bilico: si muove l’Atalanta

Dopo mesi molto chiacchierati, il futuro di Giacomo Raspadori sembrava esser risolto (in parte grazie al gol decisivo contro il Venezia) ma in realtà però il giocatore potrebbe ancora lasciare Napoli a gennaio. Da sempre, sono presenti tanti club sulle sue tracce, ma nelle ultime ore l’Atalanta sarebbe finita in pole.

Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, l’ex Sassuolo piace molto alla Dea che starebbe puntando ad un prestito con diritto o addirittura obbligo di riscatto. L’intenzione sarebbe quella di spendere circa 2o milioni di euro tra prestito oneroso e successivo acquisto a titolo definitivo.

Naturalmente, prima di procedere con la trattativa ci sarà bisogno dell’approvazione di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità di Raspadori anche se non fa parte dell’undici titolare. Infatti, per procedere alla cessione ci sarà bisogno dell’approvazione del tecnico. Ad oggi, quest’ultimo difficilmente accetterà un’altra cessione di lusso nel mercato di “riparazione”.