Garnacho è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna: in caso di mancato arrivo nell’immediato, il direttore sportivo azzurro sta studiando il Piano B.

Alejandro Garnacho è il primo nome utile per prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore argentino scalda i cuori dei tifosi napoletani che accoglierebbero volentieri l’attaccante del Manchester United.

Giovanni Manna sta lavorando per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi, con Garnacho che a tutti gli effetti diventerebbe un elemento centrale fin da subito all’interno della rosa di Antonio Conte.

Mercato Napoli ultimissime – Il Piano B se non arriva Garnacho

“Senza Garnacho, andrebbe in scena un piano B con una strategia ben diversa. Il diesse Manna, in continuo contatto con De Laurentiis, rientrato domenica sera da Los Angeles, potrebbe decidere di rinviare l’investimento in estate e magari cercare un prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione”, scrive oggi La Repubblica.

Il nome è stato fatto già nelle scorse settimane e sarebbe un grande ritorno nel campionato italiano: “Federico Chiesa sarebbe il profilo ideale, se soltanto prendesse in considerazione l’ipotesi di lasciare il Liverpool a metà stagione”, scrive ancora La Repubblica.

Ed ancora, l’edizione odierna fa il puto con altre piste possibili: “Piace anche lo svizzero Dan Ndoye del Bologna, ma i felsinei non hanno aperto in maniera convinta ad una cessione, a meno che non arrivi un’offerta fuori mercato che il Napoli però non intende presentare. Tutto ruota attorno a Garnacho, dunque”.