Danilo verso Napoli: il club azzurro spinge per avere il brasiliano nell’arco di breve tempo, sono arrivate delle novità importanti riguardo una possibile deadline.

Il Napoli spinge per Danilo. Il difensore della Juventus è in uscita dalla squadra bianconera e potrebbe essere proprio la maglia azzurra la prossima che avrà a vestire il brasiliano.

Ma quando si potrà andare a chiudere l’affare? Nelle ultime ore sono arrivate novità riguardo i tempi con i quali Danilo potrebbe lasciare la Juventus. Il Napoli è alla finestra e potrebbero esserci delle novità in breve.

Calciomercato Napoli 24 – Napoli su Danilo: ecco la deadline per decidere il futuro

Danilo potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Napoli. Le due squadre dovrebbero avere un confronto per decidere il da farsi, e la scelta della deadline potrebbe ricadere proprio su una serata importante.

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione, spiegando che i due club dovrebbero confrontarsi per decidere come portare avanti il passaggio in azzurro.

“Napoli-Juve capita sabato sera e, com’è noto, quella diventa la deadline. Danilo deciderà in questi giorni, tentato pure dal Brasile e dal Santos, ma c’è ottimismo azzurro”.