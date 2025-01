Ultime Napoli Calcio – La formazione azzurra domina il campionato e spaventa l’Inter, che rincorre ma ha anche una partita in meno: ecco cosa pensa il pupillo di Simone Inzaghi

Il Napoli ‘minaccia’ la corsa dell’Inter, che deve ancora recuperare il match contro la Fiorentina. La Lega non ha ancora calendarizzato la sfida dei nerazzurri, poiché entrambi i club sono protagonisti in Europe nei rispettivi tornei di appartenenza. E dopo la vittoria a Bergamo, arriva la risposta di uno dei titolari dell’Inter: ecco le ultime notizie sul calcio Napoli.

La formazione di Antonio Conte macina punti. A seguito della sconfitta contro la Lazio al Maradona, sono arrivati ben sei successi di fila. E il mister non vuole arrestare la propria corsa. Alle spalle, per il momento, c’è la squadra di Simone Inzaghi, più volte indicata come la favorita per la vittoria dello Scudetto.

Inter, Pavard: “Il Napoli ha giocato bene, ma possiamo diventare primi in classifica”

Nel pre-partita di Inter-Empoli, il difensore esperto Benjamin Pavard ha risposto ad alcune domande di DAZN, tra cui una effettuata da Parolo:

“Quanti stimoli dà il Napoli? Mi aspettavo questa domanda. Vero che il Napoli ha giocato bene contro l’Atalanta. Ora siamo in ritardo di due partite, per questo è necessario vincere stasera. Ma se vinciamo entrambe le gare, possiamo eguagliare il Napoli e saremo in prima posizione a pari merito. Quindi, come prima cosa, dobbiamo vincere oggi. Si tratta di una partita molto importante per noi. Faremo di tutto per vincere davanti il nostro pubblico”.

Quando ci sarà il ritorno di Napoli-Inter

Nella sfida di andata, Inter e Napoli hanno pareggiato a San Siro. Al gol di McTominay ha risposto la super conclusione dalla distanza di Calhanoglu. Nel match è stato anche sbagliato un calcio di rigore, contestatissimo da Antonio Conte, per un fallo di Anguissa su Dumfries in area di rigore.

La sfida di ritorno tra le due favorite alla corsa Scudetto si disputerà al Maradona nel primo weekend di marzo. La gara dev’essere ancora calendarizzata e bisognerà capire se e quando l’Inter scenderà in campo per gli ottavi di finale di Champions League, in programma pochi giorni dopo la gara contro il Napoli. Un incastro di impegni che può favorire la squadra di Conte, assente dalle competizioni europee e con la possibilità di riposare e concentrarsi solo sul campionato