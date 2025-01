Napoli schiaccia Sassari: Green e Toté trascinatori

Il Napoli Basket ospita Banco di Sardegna Sassari alla 16a giornata del campionato di Serie A e conquista la terza vittoria

Terza vittoria in campionato per Napoli Basket che finalmente respira dopo mesi infernali. La cura coach Valli funziona e la dimostrazione è tutta da vedere nella mentalità, nella gestione dei momenti positivi e nell’atteggiamento difensivo. Green trascina gli Azzurri con una prestazione da vero leader. Bene anche Totè. Percentuali terribili da tre per Sassari.

Primo quarto

Ritmo iniziale lento, con tanti errori da una parte e dall’altra. I primi sei punti di Napoli sono tutti firmati da Green. De Nicolao fa impazzire il palazzetto con palla rubata, dietro schiena in contropiede per saltare due difensori e cambio mano sotto canestro. Coach Bulleri costretto al timeout dopo 4′, a seguito della tripla di Woldetensae. Azzurri straordinari in difesa, ma Sassari sciupona e distratta con 7 palle perse nel primo periodo. Si sblocca anche Pullen con una tripla da lontanissimo. Napoli concede pochissimo al Banco di Sardegna. 27-11

Secondo quarto

Napoli non forza con il ritmo e mantiene la lucidità necessaria per gestire il vantaggio accumulato nel primo periodo. I sardi, invece, cercano con insistenza la tripla per accorciare il distacco. Entra in partita in ritardo anche Halilovic, che segna punti importanti per tenere vive le speranze di una rimonta. Verso i due minuti dal termine Sassari perde tante energie e si spegne: Napoli ne approfitta con Bentil e Pangos, opachi fino a quel momento, vincendo anche il secondo quarto. Green in giornata di grazia. 51-32

Terzo quarto

Grandissimo contributo difensivo di Woldetensae, sempre sul pezzo. E Green macina punti. Fobbs fatica tanto ad entrare in ritmo: qualche palla persa di troppo e il canestro sembra piccolissimo. Tanti errori nel terzo quarto, specialmente per Sassari che chiude il terzo periodo con una percentuale terribile da 3: solo 2/23. 68-47

Quarto quarto

Dopo 1’10” Valli richiama i suoi e ferma il gioco con un timeout. Parziale iniziale di 5-0 per Sassari, tutti segnati da Bendzius. Toté raggiunge la doppia cifra (17 punti). Partita impreziosita anche da due stoppate, due triple, ma soprattutto nove rimbalzi. Napoli gestisce per tutto il periodo senza mai farsi ingolosire dalla fretta di chiudere il match, ma Sassari continua a sbagliare tantissimo dall’arco. Il lavoro difensivo degli azzurri è encomiabile. Napoli batte Banco di Sardegna Sassari 87-70.

Tabellino Napoli-Sassari

Napoli Basket: Green 24 , Tote 17, Pullen 10, Treier 10, Woldetensae 8, Bentil 7, Zubcic 6, Pangos 3, De Nicolao 2

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 11, Fobbs 11, Bibbins 10, Gazi 9 , Halilovic 9, Tambone 8, Bendizius 7, Vincini.

La conferenza di coach Valli

Il commento di Valli a seguito della vittoria: “Era una partita da dentro o fuori, ma l’abbiamo preparata bene in settimana. La difesa ha fatto benissimo, bravissimi gli italiani. Tutta la squadra ha seguito quest’onda, il primo quarto è stato indicativo. La cosa più importante è che grazie a questa difesa, possiamo permetterci di qualche momento no in attacco. Chiaramente, dobbiamo riprendere questo trend anche fuori casa”.

C’è qualcosa che rimprovera ai ragazzi di questa partita quasi perfetta? – “Siamo stati bravi a tenere basse le percentuali di Sassari dall’arco, siamo stati ingenui in qualche circostanza nelle transizioni. Sassari ha una media del 40% da tre solitamente, quindi è anche merito nostro averli mantenuti. Ma dobbiamo migliorare la difesa dentro la nostra area”.

Di seguito, le immagini dell’esultanza a fine match: