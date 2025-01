Napoli calcio ultimissime – Dalla Francia emergono dettagli in merito all’esordio in maglia Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia: primo “ostacolo” per il georgiano nella sua nuova esperienza.

Da Bergamo con la consapevolezza di essere forti e uniti: questo è quanto il Napoli calcio si porta dalla trasferta in terra lombarda, con una vittoria che scaccia via i malumori delle ultimissime ore legate ai sviluppi in sede di mercato. Perché è inutile nascondere che la partenza di Khvicha Kvaratskhelia nel bel mezzo della stagione ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca all’intera piazza, che si sono visti privare di uno dei giocatori più forti della propria squadra del cuore d’improvviso.

Per gli azzurri, però, Kvara rappresenta ormai già il passato e pensarci potrebbe essere anche meno doloroso se i risultati dovessero essere confermati su determinati livelli. È chiaro, frattanto, che c’è curiosità tra i tifosi per vedere il georgiano per la prima volta in maglia Paris Saint Germain, dopo che il club di Ligue 1 se lo è assicurato per almeno settanta milioni di euro proprio nei giorni scorsi. Dalla Francia arrivano novità a tal riguardo, con L’Equipe che spiega il motivo per cui l’ex numero 77 azzurro non potrà essere disponibile nel prossimo match di UEFA Champions League contro il Manchester City.

Ultimissime notizie calcio Napoli, novità su Kvara: niente Champions per lui

Khvicha Kvaratskhelia dovrà ancora attendere per fare il suo esordio in maglia Paris Saint Germain: il georgiano, infatti, non potrà essere disponibile, per regolamento, nella prossima sfida di UEFA Champions League contro il Manchester City.

Il motivo è semplice ed è sottolineato dall’edizione online de L’Equipe: i club impegnati nella competizione in questione possono infatti schierare per questa prima fase solo i giocatori presenti nella lista proposta alla UEFA prima del 3 settembre. Il tutto, nonostante Kvara non abbia giocato in campo europeo in questa stagione con la SSC Napoli.

Appare verosimile dunque che l’esordio possa avvenire nella prossima partita del campionato di Ligue 1, in programma il 25 gennaio contro il Reims al Parc des Princes.

Napoli, il mercato e il campo per dimenticare Kvara

Kvara non sarà mai un calciatore comune per i tifosi del Napoli: simbolo del terzo Scudetto, il georgiano resterà sempre nel cuore di una piazza che, però, ha dovuto incassare un colpo durissimo come quello dell’addio a stagione in corso.

Il campo, però, aiuta sicuramente a pensarci di meno, con la speranza che sia anche il mercato a dare le giuste risposte ad Antonio Conte, che ha ribadito la necessità di “fare le cose come Dio comanda”, per fare in modo di ritrovarsi nelle migliori condizioni possibili per un sogno. Quello che, dopo la vittoria di Bergamo, è diventato sicuramente meno utopistico, con l’Inter che chiaramente cercherà di accorciare in classifica già da questa sera.