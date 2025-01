Il Napoli sta monitorando Alejandro Garnacho come possibile sostituto di Kvara. In queste ore è arrivato l’annuncio di Amorim.

Alejandro Garnacho è senza dubbio il nome che sta maggiormente stuzzicando l’ambiente in casa Napoli. L’addio di Kvara ha aperto a degli scenari imprevedibili, compreso quello di andare su un calciatore interessante come l’argentino.

Il Manchester United ha bisogno di liberarsi di alcuni calciatori per far quadrare i conti e proprio Garnacho potrebbe rappresentare uno dei sacrifici ideali per far respirare le casse del club. Il Napoli potrebbe approfittare proprio di questa situazione per provare a strappare un prezzo vantaggioso.

I tifosi guardano di buon occhio alla possibile operazione di mercato, anche perchè il calciatore ha dimostrato già di avere un talento che proprio nella città partenopea potrebbe trovare terreno fertile per esplodere definitivamente.

Ultime calcio Napoli – Garnacho, Amorim parla dell’argentino

Ruben Amorim è arrivato da poche settimane sulla panchina dello United e si sta trovando a gestire una serie di particolari situazioni interne. Tra queste proprio quella del giocatore argentino.

Cosi l’allenatore ha parlati in conferenza stampa di quello che è uno degli obiettivi del Napoli: “Garnacho ha talento, è chiaro, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato”, ha detto il tecnico.

Ed ancora, Amorim si è soffermato anche sul modo di giocaste della sua squadra, partendo proprio dalla situazione di Garnacho: “Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra per raggiungere la porta avversaria. Ma in allenamento sta migliorando. Nell’ultima è partito da titolare, vedremo per la prossima“.