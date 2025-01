L’addio di Khvicha Kvaratskhelia è solo questione di tempo: arrivano le ultime e i dettagli su quelle che saranno le ultime ore a Napoli.

Ha rappresentato in questi anni il vero amore dei tifosi del Napoli per un calciatore, soprattutto quando questo è stato senza troppi dubbi uno dei fautori per la vittoria dello Scudetto. Khvicha Kvaratskhelia sta per lasciare Napoli, diretto verso quella Parigi che lo sta cercando ormai da tempo.

Già in estate si è parlato di un interessamento del Paris Saint Germain per il calciatore georgiano, salvo poi vedere l’arrivo di Antonio Conte il blocco immediato della cessione di Khvicha: per l’allenatore, infatti, il numero 77 era un elemento imprescindibile.

Poi l’inizio della stagione, i buoni numeri di Kvara ed un rendimento che lo ha visto mettere in campo anche delle prestazioni decisamente positive. Al tempo stesso, però, nella mente del calciatore è rimasta proprio quella possibilità e quel desiderio di andare via per cercare altro.

“Kvaratskhelia? Lui ha chiesto al club di essere ceduto. Ne ho parlato con il calciatore che mi ha confermato questa decisione. Sono deluso, mi sono reso conto che è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro. Non vorrei mai che un domani se dovesse rimanere pensasse che l’ho incatenato qui”, le parole amare di Conte in conferenza stampa di qualche giorno fa.

Ultime Calcio Napoli – Addio Kvara, ecco quando potrebbe salutare i compagni

Nemmeno i tifosi si aspettavano l’addio adesso, nel pieno della stagione e con una corsa Scudetto all’interno della quale il Napoli si è ritrovato e che ora vuole correre fino alla fine. Certo, l’addio del numero 77 non passerà inosservato, considerando l’importanza del calciatore.

Ora molto si chiedono quando ci sarà l’annuncio ufficiale, quando il calciatore lascerà effettivamente Napoli: in queste ore sta circolando un video di Kvara al Murales di Maradona di notte, ultimo saluto prima della partenza verso Parigi.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, soffermandosi proprio sulla situazione di Kvara e rivelando alcuni dettagli sul suo addio.

“Dalle informazioni in nostro possesso, Kvara oggi potrebbe salutare i compagni e volare poi in serata con un aereo privato per Parigi. Se così fosse, vuol dire che il Napoli ha già pronto il post-Kvara”, ha detto De Maggio.