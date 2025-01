Calcio Napoli Notizie – Il difensore e prossimo avversario degli azzurri è uscito dopo appena 24 minuti dal terreno di gioco: ecco come sta

Dura appena 24 minuti la gara di Berat Djimsiti, vittima di un brutto infortunio in Udinese-Atalanta. Il difensore albanese si è scontrato in contrasto aereo con Ehizibue. Un colpo durissimo alla testa, che ha costretto l’ingresso in campo dello staff sanitario bergamasco e la conseguente sostituzione.

Djimsiti ha subito effettuato degli accertamenti e ha riportato un trauma cranico e dieci punti di sutura. Insomma, una ferita piuttosto importante e sicuramente un infortunio non banale. Bisogna considerare che l’Atalanta, dopo il pareggio 0-0 contro l’Udinese, dovrà affrontare nel giro di pochi giorni la Juventus – per il recupero della 19a giornata – e poi ci sarà domenica 19 gennaio il Napoli al Gewiss Stadium.

Per la sfida contro i bianconeri, Djimsiti non ci sarà. La partita si disputerà martedì, troppo a stretto giro per recuperare le condizioni ideali e scendere in campo. Lo staff medico farà di tutto per recuperare il difensore in vista di Atalanta-Napoli, scontro diretto importantissimo per entrambe le formazioni.