Calciomercato Napoli, trattativa chiusa: pronta un’altra cessione

Non solo Elia Caprile: si prepara un’altra cessione, tutto definito ed il Napoli è pronto a lasciare andare un altro calciatore.

Si prepara un’altra cessione in casa Napoli. Giovanni Manna sta lavorando in queste ore per cercare di piazzare al più presto i colpi necessari a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ed al tempo stesso il direttore sportivo sta anche lavorando su quelle che sono alcune cessioni da mettere in piedi.

Detto di Simone Scuffet che è stato ufficializzato in queste ore, e di Elia Caprile che è diventato un nuovo calciatore del Cagliari (prestito con diritto di riscatto) è pronta un’altra cessione che dovrebbe trovare forma e concretezza proprio nelle prossime ore.

Ultime Calcio Napoli – Affare chiuso: Folorunsho verso la Fiorentina

Ci siamo anche per la cessione di Micheal Folorunsho: l’ex centrocampista dell’Hellas, arrivato in azzurro proprio durante la scorsa estate, non ha mai trovato particolare spazio nel corso della stagione, pur avendo svolto una buona fase pre stagionale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il suo passaggio alla Fiorentina: il ragazzo sarà giovedì sera a Firenze e venerdì mattina svolgerà le visite mediche.

Anche per Folorunsho si parla di prestito con diritto di riscatto ad otto milioni di euro, condizione ottimale trovata tra i due club e lo stesso giocatore che proprio in viola dovrebbe trovare più spazio rispetto a quanto raccolto alla corte di Conte.