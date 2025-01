Calciomercato Napoli 24 – Un azzurro è pronto a lasciare il Napoli. Nelle ultime ore, è stata decisiva la sua prossima sistemazione.

Sono ore molto importanti in casa Napoli dopo l’inizio del calciomercato. La società si è fiondata su diversi obiettivi, ma al tempo stesso è al lavoro per piazzare alcuni profili. Al momento, in rosa sono presenti calciatori che però non rientrano nei piani di Antonio Conte. A tal proposito, il DS Manna starebbe lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’obiettivo del direttore sportivo sarebbe quello di trovare una nuova sistemazione ai cosiddetti “esuberi”. In modo particolare, si starebbe lavorando ad una nota cessione.

Folorunsho lascia il Napoli: c’è la Fiorentina ad attenderlo

Dopo solo pochi mesi, si conclude la storia d’amore tra Michael Folorunsho e il Napoli. Il centrocampista italiano non è mai rientrato a pieno nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale la cessione appare come la soluzione più adatta. Già da diverse settimane si parlava di un possibile addio che però si concretizzerà nei prossimi giorni. Ad attendere il giocatore c’è la Fiorentina, con Raffaele Palladino che stravede per le sue qualità.

La trattativa tra la Fiorentina e il Napoli procede da diversi giorni. Le due società hanno raggiunto un accordo vantaggioso, motivo per il quale il futuro del giocatore era già scritto. Alla corte di Palladino, Michael Folorunsho avrà nuovamente la possibilità di mettersi in mostra nella massima serie.

I primi mesi di questa stagione non sono stati affatto entusiasmanti. Non a caso, Antonio Conte non ha mai preso in considerazione l’idea di inserirlo nell’undici titolare. Eppure, il centrocampista ha sempre dimostrato le sue qualità, basti ripensare alla passata stagione. Infatti, nelle ultime ore, è stato registrato un interesse proprio da parte di un club che il centrocampista conosce molto bene.

L’Hellas ha fatto un tentativo (vano) per Folorunsho

Il calciomercato è sempre ricco di sorprese. Michael Folorunsho lo sa bene. Infatti, nelle ultimissime ore, come riportato da “L’Arena” l’Hellas Verona avrebbe fatto un tentativo in extremis per il calciatore. L’anno scorso, proprio con la maglia gialloblù il giocatore è riuscito a dimostrare le proprie qualità.

Stavolta, però, la musica è ben diversa in quanto il tentativo degli scaligeri è stato vano. A tal proposito, Folorunsho è ormai destinato a vestire la maglia della Fiorentina, motivo per il quale non ci saranno grosse sorprese.

Nelle prossime ore dovrebbe concretizzarsi la trattativa con il Napoli, in modo tale da permettere al giocatore di viaggiare verso la Toscana e svolgere le visite mediche di rito. Seguiranno poi tutte le ufficialità del caso.