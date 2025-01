Danilo-Napoli, aggiornamento sulla trattativa: nuova soluzione con la Juve

Ultimissime Napoli – Ci sono novità in merito alla trattativa tra il club azzurro e la Juventus per Danilo: il difensore è finito da tempo nel mirino di Antonio Conte e Giovanni Manna.

Le ultimissime ore in casa Napoli sono ovviamente dettate dalla tensione che c’è nell’aria in vista della sfida di quest’oggi contro la Fiorentina, che potrebbe dare un indirizzo importante alla stagione del club azzurro. I partenopei hanno la possibilità di mandare un messaggio forte e chiaro alle compagini che in queste ore sono protagonista in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ma servirà in ogni caso una vittoria per fare in modo che tale segnale possa essere di un certo peso.

La partita contro i Viola, però, sarà caratterizzata da diversi imprevisti, così come li ha definiti Antonio Conte in occasione della consueta conferenza stampa di vigilia. A partire dal lungodegente Alessandro Buongiorno, passando per gli infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano: l’infermeria non è stata certamente alleata dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana in vista della partita del Franchi. Anche per questo, si rende opportuno avere alternative valide: a tal proposito, uno dei nomi individuati dal club partenopeo nell’ottica del mercato di gennaio è Danilo della Juventus. Arrivano novità in merito alla trattativa tra la società azzurra e la Vecchia Signora.

Ultimissime news SSC Napoli, si cerca una soluzione con la Juve: la situazione

Il Napoli continua il suo pressing per il difensore di proprietà della Juventus, Danilo. Il difensore è finito fuori dai radar della squadra allenata da Thiago Motta, così come ammesso dallo stesso tecnico nei giorni scorsi.

A fare il punto della situazione è il giornalista Manuele Baiocchini, ai microfoni di Sky Sport:

“Questa è una situazione particolare: da un lato lo vuole il Napoli, da un lato il giocatore che vorrebbe avere il cartellino per decidere lui. La Juve ora vorrebbe un pagamento, c’è una situazione di stallo che non si è sbloccata e che dovrà essere risolta in qualche modo. La soluzione potrebbe essere una cifra simbolica su cui Juve e Napoli potrebbero mettersi d’accordo”.

Calciomercato Napoli, Danilo continua a essere un obiettivo

Malgrado l’ostacolo rappresentato dalla Juventus, che ha sì scaricato il giocatore ma che non intende rendere la vita facile al Napoli, Danilo continua a essere nel mirino del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi, si era vociferato di un possibile interesse anche dall’Arabia Saudita, ma l’ex City e Real Madrid sembra resistere al momento dalle tentazioni faraoniche della Saudi Pro League.

D’altro canto, va trovata una soluzione che possa andare bene a tutte le parti in causa. Anche lo stesso dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha chiarito che si intende trovare un compromesso che possa soddisfare sia il calciatore che la società stessa. Resta alla finestra il Napoli, che da tempo ha individuato nel difensore il rinforzo giusto per rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Antonio Conte.