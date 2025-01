Danilo ed il Napoli sono sempre più vicini? In queste ore sono arrivate anche le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus.

Danilo potrebbe diventare un calciatore del Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Si parla ormai da settimane del possibile approdo del difensore brasiliano all’ombra del Vesuvio, con la Juventus che avrebbe già chiarito al calciatore come la sua posizione all’interno del progetto bianconero sia ormai cambiata.

Anche Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è stato chiaro riguardo la sua situazione: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”, ha detto il ds come riportato da Sky Sport.

Calciomercato Napoli 24 – Danilo, l’addio alla Juve e la conferma di Motta

Insomma, al netto di quelle che sono state le dichiarazioni del calciatore, che qualche giorno fa ha detto pubblicamente di essere molto legato ai colori bianconeri, la situazione sembra essere ormai chiara. Anche Thiago Motta ha parlato del difensore brasiliano, confermando di fatto la volontà di volerlo lasciare andare.

“Danilo? Può partire, siamo stati chiari: è una decisione presa per il bene di tutti compreso il suo”, ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. Una posizione chiara da parte della Juventus, con il Napoli che resta alla finestra ed attende di capire come si evolverà la situazione.