Notizie calcio Napoli – Giuntoli, prima della Final Four della Supercoppa italiana, ha rilasciato alcune parole sul futuro di Danilo.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo l’ultimo turno di campionato, è tornato in vetta al campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno approfittato del pari dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, visto che hanno sconfitto per 1-0 il Venezia con il gol realizzato da Giacomo Raspadori nei minuti finali del match di domenica scorsa del Maradona.

La squadra partenopea è ora attesa dalla sfida di sabato in trasferta contro la Fiorentina. Tuttavia, in attesa del match contro il team guidato da Raffaele Palladino, in casa Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte dell’ex Cristiano Giuntoli sull’obiettivo sumero uno per il mercato di gennaio: Danilo.

Napoli su Danilo, Giuntoli: “Bisogna trovare la soluzione giusta sia per lui che per la Juve”

Il dirigente bianconero, esattamente ai canali della Lega di Serie A, ha infatti parlato così del futuro del centrale brasiliano:

“Siamo d’accordo con il suo entourage nel cercare la soluzione giusta sia per lui che per la Juventus. Quando c’è un giocatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”.

Queste parole di Cristiano Giuntoli, di fatto, hanno confermato il fatto che Danilo è vicinino a lasciare la Juventus. Il Napoli di Antonio Conte è sicuramente in pole position per arrivare al brasiliano che, però, è seguito anche da squadre dell’Arabia Saudita. Nei prossimi giorni sapremo sicuramente qualcosa in più sull’ex City.