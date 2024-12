La decisione è arrivata proprio in questo ore: il club ha deciso, la cessione arriverà proprio nel mese di gennaio.

Si avvicina il mercato ed il Napoli sta valutando tutta una serie di mosse volte a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra queste anche l’acquisto di un difensore, elemento che potrebbe diventare centrale all’interno delle prossime settimane di mercato.

Giovanni Manna ha una serie di nomi che potrebbero fare al caso di Conte, ed uno di questi porta direttamente in quel di Torino: Danilo è stato individuato ormai da tempo come papabile acquisto di gennaio e profilo ideale per la difesa azzurra.

Inizialmente sembrava fosse una trattativa difficile da intavolare, considerando che la Danilo negli ultimi anni è sempre stato considerato un pezzo del puzzle molto importante per la Vecchia Signora.

Ultime Calcio Napoli – Juve, addio Danilo a gennaio: esulta il Napoli, ci siamo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Danilo non sarebbe più centrale all’interno dello scacchiere di Thiago Motta: proprio per questo motivo la Juventus avrebbe aperto alla cessione già nel mercato di gennaio.

Notizia che ovviamente fa gola al Napoli: Cristiano Giunotli dovrà trovare la squadra insieme a Giovanni Manna, ovemai le parti gettino le basi giuste per provare a chiudere una trattativa non cosi semplice.

Danilo guadagna 4 milioni lordi a stagione, per la Juventus liberarsi di quest’ingaggio sarebbe un passaggio interessante.