Ultimissime di calciomercato in casa Napoli: mister Conte richiede almeno due calciatori per gennaio, ma occhio ad altri colpi.

Come per la lista dei regali di Natale, Giovanni Manna ha una sua lista dei desideri per donare a mister Conte i calciatori giusti in vista della seconda metà della stagione. Ecco le ultimissime di calciomercato in casa Napoli, con cinque colpi in canna pronti per gennaio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore azzurro ha avanzato almeno due richieste importanti: un difensore centrale e un centrocampista. Per il reparto arretrato, l’opzione primaria sembra cadere su Danilo. E sempre dalla Juventus, il Napoli vorrebbe prendere Nicolò Fagioli. Potrebbe nascere un’importante trattativa tra le parti, con l’inserimento di Raspadori nell’affare. Occhio anche al destino di Pellegrini, che però ha un ingaggio pesante.

Se dovesse andare via Spinazzola prima del previsto, Manna interverrà sul mercato acquistando un esterno mancino. In questo caso, potrebbe svilupparsi l’idea Biraghi. Attenzione anche al ruolo del portiere. Meret è saldissimo come titolare, ma Caprile richiede spazio e potrebbe andare al Cagliari, alla ricerca della salvezza. Al suo posto, come secondo, arriverebbe proprio dalla Sardegna Scuffet, che ha perso il posto da titolare. Infine, tra i colpi pronti da annunciare, ci sarebbe Luis Hasa. Il Napoli acquista l’ex Juventus dal Lecce, per poi girarlo in prestito al Bari.