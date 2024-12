Calciomercato Napoli ultimissime – Nel team partenopeo di Antonio Conte bisogna registrare un annuncio di un agente.

Una volta trascorsi questi giorni di Natale, di fatto, il Napoli si focalizzerà sul prossimo turno di campionato. La squadra guidata da Antonio Conte, infatti, tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Il Napoli, ovviamente, tenterà di battere i lagunari, anche se dovrà prestare la massima attenzione per non far trascorrere un brutto pomeriggio ai suoi tifosi. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti da parte di un agente.

Napoli, l’agente di Caprile: “Elia è orgoglioso di vivere un’esperienza del genere, lui non vuole assolutamente mollare nulla”

Graziano Battistini, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Capri’, ha infatti parlato così di un suo assistito finito al centro di una trattativa di calciomercato, ovvero Elia Caprile: “Lui è orgoglioso di poter vivere un’esperienza del genere in un club così importante con un allenatore così importante. Misurarsi a certi livelli è sempre utile per riuscire a capire a che punto sei. L’ambizione, ovviamente, è quella di giocare sempre ed essere protagonista, come tutti del resto”.

L’agente di Caprile ha poi concluso il suo intervento: “Elia, però, sa che di fianco ha un portiere importante come Alex Meret. Il mister fa le scelte, ma Elia non vuole assolutamente mollare nulla.Anche se sarebbe un peccato se dovesse restare tutto l’anno in panchina. Se dovesse arrivare qualche possibile proposta interessante, quindi, la valuteremo”. Ricordiamo che Caprile nei giorni scorsi è finito al centro di una trattativa di calciomercato, ovvero quella dello scambio tra lui e Scuffet del Cagliari.

Il Napoli, dunque, è al centro di tante trattative di calciomercato per il prossimo gennaio. Il club partenopeo, infatti, sta cercando assolutamente un nuovo difensore. Antonio Conte, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno (che tornerà a disposizione verso la seconda metà di gennaio), pretende l’arrivo di un nuovo centrale. Il nome più caldo, almeno fino a questo momento, è sicuramente quello di Danilo della Juve di Thiago Motta.

Oltre alla questione difensore centrale, infatti, il Napoli potrebbe cambiare anche sulla corsia sinistra. Se dovesse uscire Leonardo Spinazzola, infatti, nella squadra di Antonio Conte potrebbe arrivare Biraghi dalla Fiorentina. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul calciomercato del team partenopeo. Nel frattempo, però, i tifosi azzurri sperano che la loro squadra del cuore possa battere domenica prossima il Venezia di Eusebio Di Francesco.