Ultime Calcio Napoli – Un titolarissimo della squadra è ad un passo dal rinnovo, pronta la firma sul contratto: i dettagli sulla trattativa con il big

Una delle ultime calcio Napoli più importanti di giornata, è quella che riguarderebbe un titolarissimo della squadra, molto vicino a firmare il proprio rinnovo. L’apertura del calciomercato è alle porte e la società partenopea è intenzionata a rinforzarsi per mantenere le zone alte della classifica. Per farlo non basteranno nuovi acquisti utili a rendere la rosa più profonda, ma anche riuscire a mantenere in squadra alcuni dei titolarissimi già a disposizione di Conte.

Il tecnico leccese è infatti molto contento degli 11 che schiera ormai come un mantra ogni domenica e non ha alcuna intenzione di perdere alcun pezzo a gennaio, o in vista dell’estate. Motivo per cui, prolungare i contratti degli affidabilissimi è altrettanto importante, come trovare i giusti innesti per restare in testa alla classifica di Serie A.

Anguissa ad un passo dal rinnovo: tutti i dettagli sulla trattativa

Non c’è solo Alex Meret tra i rinnovi da chiudere in tempi brevissimi, data l’imminente scadenza estiva. Anche Zambo Anguissa è vicino alla scadenza contrattuale, ma con una postilla doverosa. Il contratto del camerunense presenta un’opzione per il rinnovo per altre due stagioni, che il Napoli è ovviamente intenzionato ad esercitare. Questo aspetto cruciale, rende meno frettolosa la trattativa. Gli azzurri, però, non si fermeranno qui.

Secondo quanto riferito dal giornalista di mercato Nicolò Schira, proprio nelle prime ore di questa giornata, la dirigenza partenopea sarebbe intenzionata a prolungare ulteriormente la data di scadenza del contratto di Anguissa. L’intenzione sarebbe quella di spingersi fino al 2028, aggiungendo quindi un altro anno ai due stabiliti attualmente nell’accordo stipulato con il calciatore.

Un modo per confermare la fiducia nei confronti del centrocampista, reduce da due gol consecutivi in campionato. Con Conte sembra ritornato ai livelli della stagione scudetto, con l’aggiunta anche di qualche rete in più, dato che è già arrivato a 3 in questa stagione. Un unione per altri 3 anni, che poterebbe Anguissa, di fatto, a chiudere ad alti livelli la sua carriera nel Napoli, dato che arriverebbe a giocare in azzurro fino ai 32 anni.

Nelle prossime settimane si arriverà alla definitiva fumata bianca, che non presenta alcun tipo di ostacolo al momento. Le parti sono entusiaste di proseguire insieme, con il sogno di tornare a vincere nuovamente, come è successo nella magica stagione di due anni fa con Luciano Spalletti alla guida.