Calcio Napoli ultimissime – Marek Hamsik, storica bandiera del club partenopeo, appare sui social con un ex azzurro: lo scatto pubblicato nelle scorse ore manda in visibilio i tifosi.

Le ultimissime ore per il calcio Napoli sono state sicuramente caratterizzare dall’entusiasmo: importante la vittoria ottenuta nel pomeriggio di sabato contro il Genoa, con la compagine azzurra che ha mandato un messaggio forte e chiaro a tutta la concorrenza in Serie A. Le parole di Antonio Conte, in ogni caso, suonano come un monito importante, per fare in modo che non si veda più una prestazione come quella che si è vista nel secondo tempo da parte della compagine partenopea.

Chissà cosa avrà pensato una delle grandi bandiere della storia della SSC Napoli, come Marek Hamsik. L’ex numero 17 azzurro è apparso sui social nello scatto pubblicato da Walter Gargano, suo compagno di squadra nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio e cognato del centrocampista slovacco (marito della sorella, ndr). Uno scatto carico di nostalgia che in queste ore sta facendo il giro del web, scatenando l’entusiasmo da parte della piazza partenopea.

Ultimissime notizie Napoli calcio, Hamsik e Gargano insieme sui social: lo scatto

Marek Hamsik resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli, grazie alla sua fedeltà dimostrata nel corso della sua lunga esperienza vissuta con la maglia azzurra. A quest’ultima è legato anche suo cognato Walter Gargano, centrocampista del Napoli, dal 2007 al 2012 e dal 2014 al 2015 all’ombra del Vesuvio.

Lo scatto pubblicato dai due in una storia Instagram ha letteralmente scatenato i tifosi azzurri, considerando che si tratta di due calciatori che rappresentano l’inizio di una rinascita che è partita nel lontano 2004, con i due ex centrocampisti che hanno fatto parte dell’organico azzurro nei primi anni del ritorno in Serie A.