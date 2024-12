Genoa-Napoli, Vieira non ha dubbi: “Meritavamo il pareggio”

Patrick Vieira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn a margine della sconfitta contro il Napoli.

Il Genoa fa la prestazione ma non basta: i rossoblù devono arrendersi alla compattezza degli azzurri nel secondo tempo e prima ancora alla qualità messa in mostra nel primo tempo dai ragazzi di Antonio Conte. A proposito della prestazione del suo Genoa, Patrick Vieira ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn in cui ha mostrato tutto il proprio rammarico per non aver agguantato un pareggio, a suo parere meritato.

Genoa Napoli 1-2, Vieira sicuro: “Siamo dispiaciuti, meritavamo di più”

Sulla prestazione messa in mostra nel secondo tempo a discapito del Napoli, ha affermato: “Abbiamo fatto meglio nella ripresa. Credo che siamo andati un po’ più alti e aggressivi e mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a fare il gol, perché meritavamo il pareggio. A fine partita ho detto ai giocatori che se continuiamo a giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, si vince anziché perdere“.

Vieira, inoltre, ha messo in evidenza la capacità della propria squadra di tener testa ad una tra le pretendenti dello Scudetto: “L’abbiamo fatto contro il Milan, abbiamo preso il pareggio. Contro queste squadre che giocano per vincere lo scudetto, credo che il primo tempo mancava un po’ di aggressività, però la qualità dell’avversario mette in difficoltà. Nella ripresa abbiamo dimostrato coraggio, visto una squadra che voleva mettere un avversario in difficoltà e quindi sono molto felice del secondo tempo“.