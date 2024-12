Chi è Luis Hasa, il nuovo calciatore nel mirino del direttore sportivo Manna: dall’età, al ruolo fino alle caratteristiche del giovane

Per il calciomercato di gennaio, il Napoli starebbe lavorando ad una trattativa con il Lecce che riguarda il trasferimento di Luis Hasa: chi è il giovane obiettivo che piace molto a Manna.

Un nome per il futuro, un talento di domani. Il club azzurro ha adocchiato un giocatore del club pugliese che in vista delle prossime stagioni potrebbe tornare molto utile. E non è un profilo casuale, ma il direttore sportivo Manna lo conosce molto bene. Hasa è un centrocampista proveniente dalla Next Gen della Juventus, dentro il quale il ds azzurro ha lavorato per anni.

Nome e cognome non proprio italiani. E di fatto, ha origini albanesi. Ma Luis è nato in Italia, il 6 gennaio del 2004. Tra pochi giorni diventerà 21enne, con ancora un grande sogno da realizzare e un mondo da conquistare.

Chi è Hasa, dal ruolo alle caratteristiche

Cresciuto nelle giovanili della Juventus da quando aveva solo 8 anni, il Napoli punta Hasa, centrocampista di 20 anni che potrebbe diventare protagonista di un’altra trattativa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Manna avrebbe intenzione di acquistare il cartellino del talentuoso ex bianconero per poi girarlo in prestito al Bari. Di conseguenza, il club azzurro richiede alla società di Luigi De Laurentiis Mehdi Dorval, esterno destro che in questi anni è cresciuto di stagione in stagione.

Hasa è di origini albanesi, ma è di nazionalità italiana, tant’è che ha già indossato le divise delle selezioni giovanili dell’Italia, conquistando persino l’Europeo under 19 nel 2023. In questa edizione svoltasi a Malta è stato anche nominato miglior giocatore del Torneo. Di recente ha anche affermato orgogliosamente il motivo di aver scelto l’Azzurro:

“Sono nato e cresciuto in Italia, rappresentarla è una grandissima emozione”

Si è fatto le ossa in Serie C con la Next Gen della Juve, ma da quest’estate ha firmato per il Lecce. Ancora non utilizzato in campionato, ha esordito in stagione in Coppa Italia ma solo per qualche minuto.

Si tratta di un centrocampista molto duttile che, stando ad un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, preferirebbe giocare da trequartista o mezzala:

“All’Under 16 mi hanno fatto fare l’esterno in un 4-4-2 e da lì ho continuato. Però quando c’è bisogno mi spostano in qualsiasi ruolo”

Tra i suoi idoli non solo Cristiano Ronaldo, ma anche Modric e Iniesta. Tra le sue caratteristiche di spicco, spunta chiaramente la sua duttilità. Secondo il suo vecchio allenatore Montero, Luis può giocare ovunque:

“Ha le qualità culturali di calcio che può fare quello che vuole”

C’è ancora un sogno che il giovane ragazzo non ha realizzato e che ha svelato più di un anno fa nel corso di un’intervista. Infatti, Hasa sogna di esordire in Serie A, ma né con la prima squadra della Juventus, tantomeno con il Lecce è riuscito ad esaudire questo desiderio. Se dovesse essere mandato in prestito al Bari, dovrà rimandare il sogno alla prossima stagione.