Colpo Napoli, manca un dettaglio: l’annuncio sul nuovo difensore

Calciomercato Napoli Ultimissime – Nuovo nome per sostituire uno dei prossimi partenti del reparto arretrato: ecco chi chiede Antonio Conte

Pochi giorni e il calciomercato invernale prenderà ufficialmente il via. Ma attenzione, perché Giovanni Manna sta bruciando sul tempo tutti i suoi concorrenti, forte del nome che siede sulla panchina del Maradona. I risultati stanno dando ragione a De Laurentiis, ma soprattutto ad Antonio Conte, che ora chiede un nuovo difensore: le ultimissime di calciomercato sul Napoli.

Per sostituire Alessandro Buongiorno, il quale resterà ai box per un mesetto per un infortunio piuttosto serio, ci sarà Juan Jesus. Ma non basta. Il club azzurro sta pensando anche di cedere in prestito Rafa Marin, mai entrato nelle gerarchie del mister. Lo spagnolo non è stato utilizzato in campionato, ma solo in Coppa Italia. E non ha convinto. Così, il diesse azzurro si muoverà nel mercato invernale per rinforzare proprio il reparto difensivo.

Tra i nomi sondati ci sono innanzitutto Danilo della Juventus, che dichiara amore eterno per la Juventus, ma di fatto ha trovato tante difficoltà da inizio stagione. Poi c’è anche lo svincolato Luiz Felipe, ex Lazio e Salernitana, che ritorna dall’esperienza araba al Al-Ittihad. Tanti nomi, anche dall’estero, ma c’è anche un profilo interessante sondato proprio nelle scorse settimane dalla dirigenza azzurra: si tratta di un difensore centrale di Serie A.

Napoli su Mancini: “Va capita la volontà del calciatore”

Il Napoli vuole rinforzare il pacchetto di difesa ed evidentemente cerca un nome esperto, già pronto per giocare in un sistema a quattro. Ma soprattutto già pronto per giocare in Serie A.

Sempre al centro di polemiche e giocatore piuttosto divisivo, tra comportamenti e performance, Gianluca Mancini sarebbe finito nella lista dei desideri del club partenopeo. A confermarlo ci pensa il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto a Radio Napoli Centrale:

“So che nelle ultime settimane il Napoli ha sondato Gianluca Mancini. Si tratta di uno dei vari profili, va capita la volontà del calciatore e della Roma. Il Napoli penso che andrà prima su un giocatore del campionato italiano, poi nel caso vedrà all’estero. Un difensore centrale arriverà”

Il centrale della Roma è finito spesso sotto accusa da una parte della sua tifoseria, specialmente per quanto riguarda l’esonero di Daniele De Rossi. Mister Ranieri ha gettato acqua sul fuoco, specificando che Mancini – come Pellegrini e Cristante, altri due giocatori accusati di aver remato contro l’ex tecnico giallorosso – non ha avuto assolutamente colpe sull’esonero del mister. A gennaio, il Napoli proverà il clamoroso affondo che può rinforzare il reparto di difesa.