Ultimissime Calcio Napoli – Momento di grande emozione a Castel Volturno, dove le giovanili hanno incontrato la Prima Squadra: discorso da pelle d’oca di Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo.

Le ultimissime novità sul calcio Napoli parlano di un ambiente in grande attesa per il ritorno in campo della squadra azzurra, che sarà ospitata dal Genoa nella prossima giornata del campionato di Serie A. Un ulteriore test per capire se il Napoli ha definitivamente superato le scorie della doppia sconfitta per mano della Lazio, tra Coppa Italia e campionato.

A Castel Volturno, oltre a tutte le novità legate sia alla formazione che scenderà in campo che alle notizie che arrivano dall’infermeria (con un occhio, in primis, alle condizione di Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia), scendono in campo anche le emozioni. Il video pubblicato dalla società partenopea sui propri canali ufficiali è davvero emozionante, con le giovanili del club che sono state ospitate dalla prima squadra, con il tecnico Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo in prima linea. Emozionante il discorso da parte dei due azzurri, che hanno avuto modo di lanciare messaggi importanti nei confronti di chi spera e lavora per vestire, un giorno, la maglia della SSC Napoli.

Ultimissime novità Napoli calcio, le giovanili incontrano la squadra: che emozione

Momenti da pelle d’oca quelli andati in scena a Castel Volturno, sede del centro sportivo della SSC Napoli, dove sono state ospitate le giovanili del club azzurro.

Prende subito la parola Antonio Conte, allenatore della prima squadra, che ha lanciato un messaggio bellissimo:

“Ci fa piacere avervi qui oggi, è la prima volta avervi tutti qui. Mi raccomando, qui avete sempre un badge (batte la mano sul petto, ndr) che è quello del Napoli. Dovete sempre ricordarvi per chi giocate e quale città rappresentate. Questo è molto importante e vi aiuta a dare qualcosa in più nella fatica. Avete l’onore e la fortuna di giocare per il Calcio Napoli, questo lo dovete portare sempre nel cuore nella testa e cercare un giorno di essere voi al posto dei campioni di oggi”.

A seguire, le parole anche del capitano Giovanni Di Lorenzo.

“Anche questo è il mio augurio, magari vedere la fascia che ho io al braccio su quello di un ragazzo della città di Napoli. Sarebbe bello per tutti e per la società in futuro un ragazzo napoletano con la fascia di capitano”.

Di seguito, il video che in questi minuti sta divenendo virale sui social: