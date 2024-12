Ultimissime Napoli – Possibile scambio con la Fiorentina per arrivare a Biraghi, ai Viola non piace solamente Folorunsho: un nuovo nome coinvolto

Arrivano ultimissime Napoli davvero interessanti a circa due settimane dall’apertura del calciomercato di gennaio. Gli azzurri starebbero insistendo per chiudere l’affare Biraghi con la Fiorentina e potrebbero intavolare uno scambio con i Viola per completare l’operazione e accontentare anche il club del presidente Commisso. Un’ipotesi che era già stata paventata negli scorsi giorni e che starebbe prendendo sempre più quota, ma con protagonisti diversi.

Differenti esclusivamente dal lato Napoli, però, dato che da Firenze sarebbe sempre Biraghi il nome che lascerebbe il club gigliato per una nuova avventura. I problemi con Raffaele Palladino, evidenziati anche dal procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, spingeranno il capitano della Fiorentina a lasciare il club, con Conte che avrebbe una corsia preferenziale. Non solo i due hanno già vissuto insieme un’esperienza all’Inter, ma l’agente del terzino è lo stesso di Politano, Di Lorenzo e Folorunsho.

Biraghi al Napoli, non solo Folorunsho: anche Spinazzola valutato per la Fiorentina

A proposito di Michael Folorunsho, da giorni vi riportiamo come sia lui uno degli indiziati a poter lasciare il Napoli a gennaio e a rientrare anche nell’operazione con la Fiorentina per arrivare a Biraghi. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che segue da molto vicino le vicende della Viola, sarebbe emerso anche un altro nome nelle ultime ore: quello di Spinazzola.

Acquistato a parametro zero in estate, l’ex Roma e Juve avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di esterno sinistro, praticamente da titolare. Il cambio modulo ha stravolto i piani, con Olivera che gioca nella difesa a 4 e con il terzino italiano che trova sempre meno spazio, anche per via delle sue condizioni fisiche non più ottimali. Non è scontato che lasci il Napoli, ma sicuramente è uno degli indiziati per poter dire addio a gennaio.

Sicuramente il nome di Spinazzola attira meno la Fiorentina e la piazza rispetto a quello di Folorunsho, ma le società valutano. Non è detto al 100% che il terzino del Napoli vada via già nella prossima campagna acquisti, ma va tenuto in considerazione. Accordarsi sulle modalità e sulle eventuali cifre sarà poi compito delle due squadre, ma il rischio di rallentare le operazioni c’è. La speranza è che si arrivi ad un accordo, positivo o negativo che sia, nel minor tempo possibile.