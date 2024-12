Un clamoroso colpo di scena in quel di Torino: cessione a sorpresa e Napoli alla finestra, potrebbe nascere una nuova e sorprendente trattativa.

Il mercato di gennaio rappresenta un’occasione ghiotta per diverse squadre, soprattutto quando si ha la necessità di portare a casa dei risultati importanti e bisogna far fronte e delle vere e proprie emergenze. In casa Napoli è noto il problema in difesa, con l’infortunio di Buongiorno e l’impellenza di andare a prendere un elemento da inserire all’interno della rosa di Antonio Conte.

Ma il Napoli vive una situazione di classifica tutto sommato positiva, a differenza di quanto sta accadendo per altre realtà che, invece, si aspettavano di essere più in alto in classifica. Tra queste c’è sicuramente la Juventus, che non si aspettava un avvio di stagione così poco incisivo.

Thiago Motta è andato incontro ad una serie di pareggi che hanno rallentato e non poco l’avanzata dei bianconeri, e questo sta portando anche la società a fare delle riflessioni su come aggiustare il tiro. In queste ore si è paventata anche una clamorosa possibilità che riguarda uno dei giocatori bianconeri.

Mercato Napoli ultimissime – Juve, tutto su Tonali: serve un sacrificio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe pensando di puntare in maniera netta su Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle: Thiago Motta ha bisogno di un innesto importante in mezzo al campo ed il centrocampista italiano rappresenterebbe un elemento ideale per l’ex allenatore del Bologna.

Arrivare a Tonali, però, non è affare semplice: servono più di 50 milioni per mettere le mani sul centrocampista classe 2000. Cristiano Giuntoli è ben consapevole di quanto l’affare possa essere proibitivo in termini economici, e proprio per questo si sta pensando a delle cessioni a sorpresa per raccogliere la cifra necessaria.

Juve, addio Yildiz: occasione per il Napoli?

Sempre stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei bianconeri starebbe seriamente valutando una doppia cessione illustre: se dell’addio di Fagioli non sorprende visto che se ne parla da un po’ di tempo, lascia di stucco quello riguardante Kenan Yildiz.

Il sacrificio dell’attaccante turco – si legge – potrebbe essere il vero colpo di scena in quel di Torino: dalla sua cessione, infatti, potrebbero entrare ben 35-40 milioni, da poter reinvestire subito per arrivare a Tonali già nel mese di gennaio.

Ed ecco che alla finestra potrebbe presentarsi proprio il Napoli: la posizione di Khvicha Kvaratskhelia, come noto, è in bilico già da diverso tempo. Al netto del rinnovo, sul georgiano ci sono le mire di diversi top club europei. Ed ecco perchè proprio la cessione del numero 77 azzurro (a cifre importanti, si intende) potrebbe essere il viatico giusto per mettere le mani sul talento turco.

Yildiz è giovane, promettente e già ha dimostrato di poter essere decisivo nel campionato italiano: tutti elementi che potrebbero spingere proprio Aurelio De Laurentiis ad un investimento importante sull’attaccante della Juventus.