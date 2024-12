Esplosione, fiamme e blackout: pericoloso incendio a Fuorigrotta (FOTO)

Forte esplosione e incendio pericoloso nel quartiere di Fuorigrotta: salta un quadro elettrico, intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Intorno alle ore 13:00 di lunedì 16 dicembre una nube nera ha avvolto il quartiere di Fuorigrotta: è divampato un incendio a pochi passi dall’ingresso della Tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero stati problemi ad una cabina elettrica situata nei pressi di Via Cinthia. Prima il boato, poi l’esplosione e infine le fiamme che hanno spaventato cittadini e abitanti della zona. A pochi passi dal luogo dell’incidente c’è anche una stazione di distributore di benzina.

Secondo le prime segnalazioni, edifici circostanti all’incendio avrebbero subito problemi sull’utilizzo regolare della corrente elettrica. Un blackout dovuto ovviamente al rogo. Girano già avvisi e consigli di amministratori dei condomini del quartiere sull’utilizzo limitato degli ascensori, per il rischio che salti la corrente da un momento all’altor.

Come è possibile osservare dalle immagini una nube nera si è sollevata immediatamente in cielo, rendendo l’aria irrespirabile. L’incendio sviluppatosi ai confini tra Loggetta e Fuorigrotta ha causato non poche problematiche. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto per domare le fiamme. Attualmente, l’ingresso e l’uscita della Tangenziale da e per Fuorigrotta è chiusa al pubblico.

Sarebbe ancora da chiarire la dinamica dell’esplosione. I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti velocemente e sono a lavoro per ristabilire le utenze. Per fortuna non si segnalano feriti, ma solo disagi di utenza.