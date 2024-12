Calciomercato Napoli Ultimissime – Il club azzurro è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Le ultimissime sulle idee di Manna.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli in quanto si sta lavorando al prossimo mercato. La sessione invernale si aprirà il 2 gennaio, ma il DS Manna è già attivo da molte settimane. L’obiettivo è ovviamente quello di rinforzare la rosa, ovviamente tenendo conto delle richieste di Antonio Conte. Quest’ultimo, chiede una squadra completa in tutti i reparti e non intende scendere a compromessi. A tal proposito, uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa. Tale reparto non possiede al momento alternative valide ai “soliti noti”, ma son pronti dei cambiamenti importanti.

Il direttore sportivo del Napoli è da tempo focalizzato su diversi profili. Infatti, sul taccuino sarebbero presenti diversi difensori centrali che garantirebbero una giusta copertura. Oltre a ciò, però, uno in particolare avrebbe catturato l’attenzione della società partenopea. Il nome in questione è quello di Jakub Kiwior, ormai sempre più vicino a vestire l’azzurro. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del calciatore.

Kiwior si avvicina al Napoli: le ultimissime sul futuro

Jakub Kiwior potrebbe vestire la maglia del Napoli nelle prossime settimane. Il difensore dell’Arsenal non è centrale nei piani di Arteta, motivo per il quale a gennaio potrebbe lasciare l’Inghilterra. Come riportato da “Il Mattino” il calciatore avrebbe già scelto di approdare a Napoli nelle ultime settimane, ancor più dopo l’ultima panchina contro l’Everton. Non a caso, gli agenti dell’ex Spezia sono attesi a breve in Italia proprio per indirizzare il futuro del centrale.

Prima di procedere con l’operazione, sarà ovviamente cruciale trovare l’accordo con l’Arsenal. Quest’ultimo, valuta il cartellino del giocatore circa 20 milioni di euro, ma non è da escludere che il Napoli accetti tale condizione pur di ingaggiare Kiwior. Infatti, al momento, la priorità del club azzurro è quella di soddisfare le richieste di Antonio Conte. L’allenatore chiede un quartetto difensivo capace di alternarsi nei momenti più difficili e non solo.

Non a caso, Jakub Kiwior non temerebbe la concorrenza con Rrahmani e Buongiorno, ancor più in vista della prossima stagione. Infatti, con ogni probabilità, il Napoli entrerà tra le prime quattro strappando così il pass per la prossima Champions League. La competizione europea, ovviamente, permetterebbe ad Antonio Conte di far scendere in campo calciatori diversi ogni settimana assicurando così il dovuto spazio a tutti i componenti della rosa.