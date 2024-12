Calciomercato Napoli Ultimissime – Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo importante. Le ultime sulle idee della società azzurra.

In casa Napoli è giunto il momento di focalizzarsi sul mercato in entrata. Il doppio ko contro la Lazio ha lasciato interrogativi importanti Antonio Conte, i quali son stati spazzati via in parte dal successo contro l’Udinese. In realtà, però, la sfida di Coppa Italia contro i capitolini ha sottolineato la mancanza di alternative valida tra le file partenopee. A tal proposito, la dirigenza starebbe pensando di intervenire in modo concreto nelle prossime settimane.

In modo particolare, però, nelle idee del DS Manna ci sarebbe la volontà di ingaggiare un nuovo difensore centrale. Al momento, la coppia titolare composta da Rrahmani e Buongiorno non sembra avere alternative valide. Non a caso, il direttore sportivo di comune accordo con Antonio Conte avrebbe individuato il profilo ideale. Il calciatore in questione milita in Serie A e sarebbe pronto a sposare il progetto del club azzurro.

Il Napoli ha in pugno Ismajli: le ultime sul futuro

La società azzurra è focalizzata al massimo sulla stagione in corso, ma al tempo stesso è molto importante lavorare sul mercato. La prossima sessione di calciomercato inizierà il 2 gennaio, motivo per il quale il DS Manna sarebbe attivissimo. Come riportato da “Il Mattino” ad oggi il primo obiettivo per la difesa è Ardian Ismajli, difensore in forza all’Empoli che continua a rendersi autore di prestazioni esaltanti.

Il calciatore è già vicinissimo al Napoli, visto il contratto in scadenza a giugno 2025. Quindi, con ogni probabilità, il kosovaro naturalizzato albanese approderà in Campania a parametro zero. In realtà, però, Il DS Manna starebbe provando ad anticipare il colpo già a gennaio. A tal proposito, l’idea sarebbe quella di presentare un’offerta da circa 2 milioni di euro che farebbe vacillare fortemente l’Empoli.

Quindi, l’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di anticipare la concorrenza estiva. In questo modo, il Napoli ingaggerebbe in anticipo il calciatore e al tempo stesso Antonio Conte godrebbe di un’alternativa valida ai soliti noti. Ardian Ismajli ha disputato già 17 partite in stagione (16 in Serie ed 1 in Coppa Italia). Il dato sottolinea quindi l’importanza del centrale nello scacchiere di Roberto D’Aversa. Ovviamente, in Campania non sarebbe la “prima scelta” ma al tempo stesso gli verrebbe garantito un minutaggio importante ancor più in vista delle prossime stagioni.