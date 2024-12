Calciomercato Napoli Ultimissime – Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. C’è già l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo.

In casa Napoli c’è la volontà di continuare a lavorare sul mercato per garantire ad Antonio Conte una squadra competitiva. Ad oggi, il gruppo azzurro è pronto a raggiungere grandi traguardi ma in futuro potrà esserlo ancor più. Non a caso, l’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di mettere a segno alcuni nuovi acquisti in vista dei prossimi mesi. Il progetto societario è ancor più ampio del previsto, motivo per il quale si lavora senza sosta anche in vista della prossima estate.

La dirigenza, di comune accordo con Antonio Conte, avrebbe già deciso su chi investire una grossa somma di denaro. L’allenatore azzurro ha avuto modo di ammirare diversi calciatori, ma al momento le sue preferenze son tutte “focalizzate” su Patrick Dorgu. Quest’ultimo, è in forza al Lecce ma il futuro in un big club appare ormai già segnato. Infatti, il calciatore si è reso autore di ottime prestazioni che hanno attirato l’attenzione di tantissime società in vista della prossima estate e non solo.

Dorgu sempre più vicino al Napoli: Manna è in pole!

Il DS Manna ha le idee molto chiare in vista del futuro. Il Napoli è pronto ad investire ancora sul mercato in entrata, motivo per il quale sono in corso contatti con il Lecce per arrivare a Patrick Dorgu. Il terzino sinistro giallorosso è finito al primo posto nelle preferenze di Antonio Conte, il quale avrebbe già instaurato un “filo diretto” con il calciatore”. Oltre a ciò, come riportato da “Il Mattino” la dirigenza avrebbe messo sul piatto ben 30 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Si tratta di una cifra molto importante ma il danese ha dimostrato di essere tra i miglior giovani presenti in Italia.

Il Lecce crede che il giocatore valga già 40 milioni di euro, motivo per il quale sarà molto importante trovare un accordo il prima possibile. A metà settimana, infatti, c’è stata una call tra i club terminata con la promessa di riaffrontare il discorso nei prossimi mesi. Intanto, il DS Manna per convincere Pantaleo Corvino ad accettare avrebbe inserito anche una percentuale sulla futura vendita di Dorgu.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento della trattativa, la quale verrà indirizzata in una direzione o nell’altra. Intanto, seppur a piccoli passi, Patrick Dorgu si starebbe avvicinando sempre più al Napoli di Antonio Conte.