Napoli Calcio Ultimissime – In casa azzurra sorprende il rendimento di uno dei giocatori che non è riuscito imporsi di recente con la maglia del club partenopeo.

L’imperativo in casa azzurra è ricostruire: a ribadirlo è stato a più riprese il tecnico del Napoli calcio Antonio Conte, che nelle ultimissime uscite ai media ha tenuto a ripetere la necessità di ricostruire le fondamenta di un progetto che, nel corso della scorsa stagione, è stato messo in discussione dai risultati. Il misero decimo posto ottenuto nel campionato scorso è l’emblema di un’annata totalmente da dimenticare per la società partenopea, che dopo il trio Garcia – Mazzarri e Calzona, ha deciso di puntare tutto su Antonio Conte.

L’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha valutato diversi giocatori, soprattutto nei due ritiri in pre – campionato di Dimaro e Castel Di Sangro, e diversi tra loro sono stati ritenuti non all’altezza dell’esigenze tecnico – tattiche del nuovo Napoli. Uno degli esclusi è stato Jens Cajuste, calciatore spesso impiegato nella scorsa stagione ma che non ha mai convinto, nemmeno i tifosi. Lo svedese è stato poi ceduto, a titolo temporaneo, all’Ipswich Town: un affare che è legato all’eventuale salvezza del club in Premier League. Il suo impatto con gli inglesi sembra essere positivo, così come dimostrato dal premio di MVP (Most Valued Player, ndr) per il mese di novembre.

News SSC Napoli, Cajuste sta impressionando con l’Ipswich: è l’MVP di novembre

L’esperienza di Jens Cajuste in maglia Napoli non è stata certamente irresistibile: anche per questo, Antonio Conte ha deciso di non puntare sullo svedese, che si è accasato all’Ipswich Town a titolo temporaneo nella scorsa estate.

Il centrocampista sta ottenendo buoni feedback con la maglia dell’Ipswich, tanto da conquistare il premio di MVP del mese di novembre, con il 47% dei voti da parte dei tifosi. Un momento, dunque, da incorniciare per il giocatore di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis, che tiene d’occhio tutte le evoluzioni per capire quale possa diventare il suo destino.

Il Napoli e l’Ipswich Town hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con riscatto che diventa obbligatorio in caso di permanenza del club in Premier League. Quest’ultimo, però, è in piena zona retrocessione, in quanto è al diciottesimo posto in classifica del campionato inglese, a meno quattro lunghezze dal Crystal Palace. La speranza da parte dell’Ipswich è che Cajuste possa essere decisivo al punto tale da far riemergere la compagine in classifica.