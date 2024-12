Ultimissime Napoli – Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle brevi dichiarazioni dove ha espresso la sua opinione sull’operato di Antonio Conte fin qui

Serata di grande classe per il presidente Aurelio De Laurentiis, presente ieri sera al Teatro San Carlo alla presenza dei reali di Spagna in città. Tra le ultimissime Napoli più interessanti, c’è stata proprio la battuta strappata al patron partenopeo dopo la cerimonia. Una kermesse che ha rivisto i reali spagnoli tornare in terra partenopea, dopo le storiche dominazioni del passato. Un legame indissolubile, che ha segnato la storia della nostra terra.

Anche Repubblica, questa mattina, è tornata sull’evento al San Carlo, dove in prima fila era, appunto, presente anche il presidente del Napoli. Dopo un inizio di stagione così importante, era lecita la curiosità di sapere un suo giudizio sull’operato del nuovo tecnico Antonio Conte, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e quindi dalla doppia sconfitta consecutiva contro la Lazio.

De Laurentiis esalta Conte: la frase sull’allenatore non lascia dubbi

Il patron azzurro si trovava nella zona del palchetto accanto all’ingresso, quando intorno a lui si è formata una piccola fila di persone. C’è chi lo ha ringraziato per quello che sta facendo e ha fatto per il Napoli, con il presidente che ha risposto di aver bisogno sempre di tanta pazienza. Qualcuno, poi, si è spinto a volergli chiedere di calcio, ovviamente, quale occasione più ghiotta.

“De Laurentiis è contento di Antonio Conte?”

A precisa domanda, il presidente non ha dubbi:

“Certo che si. L’avevo corteggiato per un anno!

Una risposta che non lascia dubbi, dunque. Non solo De Laurentiis è assolutamente soddisfatto del lavoro svolto fin qui dal proprio allenatore, ma è arrivata anche l’ammissione di aver voluto puntare su di lui ancor prima di questa stagione. Già dal post Spalletti, dunque, era Conte il nome indiziato per guidare il Napoli, ma la storia ci ha portato a Rudi Garcia e ai suoi successori, nella nefasta scorsa stagione da dimenticare.