Udinese-Napoli, il divieto di trasferta non ferma i tifosi: la rivelazione è superlativa!

Contro l’Udinese, il Napoli è chiamato a una reazione dopo il doppio stop in favore della Lazio: i divieti di trasferta per i residenti in Campania non ferma i tifosi provenienti da altre regioni.

Al Napoli serve una prova d’orgoglio per dimenticare la doppia sconfitta incassata dalla Lazio, tra Serie A e Coppa Italia. Contro i biancocelesti, gli azzurri non sono riusciti a trovare la chiave giusta per impensierire la compagine allenata da Baroni, ma resta comunque l’ottimismo da parte di Antonio Conte per un percorso che comunque ha portato a un inizio positivo in questa prima parte di stagione.

Ora, però, serve una reazione anche per dare un segnale alle altre squadre per la lotta al vertice: prossima avversaria degli azzurri sarà l’Udinese, con una trasferta che si preannuncia già fondamentale per capire quale sarà la tenuta psicologica del gruppo partenopeo, dopo le due ultime sconfitte. Importante sarà capire anche come Conte ovvierà all’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, il cui infortunio guasta i piani dell’allenatore salentino per le prossime settimane.

Un altro imprevisto è rappresentato anche dal divieto di trasferta per tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania: non mancherà, però, il supporto da parte dei sostenitori, la cui presenza è prevista anche in altri settori del Bluenergy Stadium oltre che in quello riservato alla squadra ospite.

Udinese – Napoli, onda azzurra al seguito degli azzurri: la rivelazione

Lo stop per i residenti in Campania non ferma l’ondata pacifica di tifosi di fede partenopea in vista della sfida contro l’Udinese: Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sbilancia circa la presenza di supporters della squadra di Antonio Conte anche in altri settori del Bluenergy Stadium.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal proposito:

“Il Napoli non sarà solo, il sostegno sarà vivo con numerose presenze in altri settori dello stadio con la spinta dei tanti Napoli Club – ce n’è uno anche a Udine – e di tutte le persone che vivono da anni fuori regione e aspettano sempre con entusiasmo le partite del Napoli al Nord”.

Una notizia che fa sicuramente felice la squadra partenopea, che sul campo vorrà ritrovare segnali nuovamente incoraggianti in vista delle prossime partite, di vitale importanza per capire se il gruppo si sarà lasciato alle spalle la doppia batosta contro la Lazio.