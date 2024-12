“Invidioso per lo Scudetto?”: la risposta di Insigne è da applausi

Lorenzo Insigne, ex capitano della SSC Napoli, torna a parlare: in questi minuti è stata pubblicata un’anticipazione dell’intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A

C’è chi, per ovvie ragioni, nonostante sia passato ormai anche del tempo dal proprio addio, resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. È anche il caso, tra gli altri, di Lorenzo Insigne, che in molte occasioni è tornato a parlare del suo legame con la piazza partenopea anche dopo l’addio nell’estate del 2022, quella che ha preceduto l’annata della conquista del terzo Scudetto della storia del club azzurro.

Tifoso del Napoli, oltre che ex capitano, Insigne ha sempre vissuto questa gioia con un pizzico di rammarico, visto che in più occasioni il club partenopeo ha sfiorato la vittoria in campionato quando lui vestiva la maglia numero 24 azzurra. Rammarico, ma non invidia: e Lorenzo Insigne ha tenuto nuovamente a sottolinearlo nel corso dell’intervista, che sarà pubblicata per interno nella mattinata di giovedì, ai microfoni di Radio Serie A.

Insigne: “Invidioso per lo Scudetto? No, non è vero”

Lorenzo Insigne torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Serie A: l’intervista sarà trasmessa sui canali social della medesima fonte nelle prossime ore, ma in questi minuti è stato pubblicato uno spoiler delle dichiarazioni dell’ex capitano della SSC Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato a tal riguardo:

“La gente non ci crede, dice che ero invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è vero niente. lo sono sempre stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli. L’ho vissuto da lontano, dispiace non fossi qui a festeggiare, sono sincero. Però con i miei figli e la mia famiglia da lontano abbiamo festeggiato. Da napoletano stare lontano e vincere è un orgoglio ancora più perché sei sul tetto e quella è la cosa più importante”.

Parole che attestano ulteriormente il legame speciale che c’è tra Lorenzo Insigne e la città di Napoli: un capitano che ha sempre onorato la causa e che ha sempre dimostrato affetto, malgrado il rapporto tra le parti sia stato caratterizzato anche da qualche piccolo momento critico. Tutto superato per il bene del Napoli, compagine a cui Insigne resterà per sempre legato e che, come sottolineato da lui stesso, continuerà sempre a sostenere, malgrado la carriera lo abbia portato ben lontano dalla squadra partenopea dopo anni e anni di gol e presenze.