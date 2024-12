“Distanza notevole tra le parti”, l’azzurro valuta l’addio al Napoli: l’annuncio sorprende tutti!

Il Napoli rischia di perdere un calciatore importante in vista delle prossime stagioni. L’annuncio ha sorpreso tutti i tifosi del club campano.

In casa Napoli si lavora sulla stagione in corso, ma ancor più sul futuro. In modo particolare, la dirigenza vorrebbe risolvere alcune situazioni “delicate” per raggiungere una serenità totale. In rosa, infatti, sono presenti diversi giocatori che in questo momento preciso stanno lavorando ad un possibile rinnovo.

Oltre al tema legato a Khvicha Kvaratskhelia, i dirigenti starebbero lavorando anche al possibile rinnovo di Alex Meret. Quest’ultimo, necessita di grossa attenzione vista il contratto in scadenza a giugno 2025. A tal proposito, sono emersi nuovi dettagli sul giocatore e sulla trattativa con il club campano.

Meret può lasciare il Napoli: c’è distanza per il rinnovo!

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate. Come riportato da “Il Mattino” le notizie legate al possibile rinnovo non sono per niente incoraggianti. Al momento, sembrerebbe esserci grossa distanza tra domanda e offerta per quel che riguarda l’ingaggio. Per proseguire l’operazione e portarla al termine sarà quindi necessario trovare un punto d’incontro.

Intanto, va però ricordato che il contratto di Alex Meret scadrà il prossimo giugno 2025. A tal proposito, il suo agente Federico Pastorello starebbe lavorando proprio in questa direzione. Infatti, il portiere in caso di addio sarà svincolato, motivo per il quale il suo procuratore starebbe iniziando a monitorare le possibili squadre interessate ad ingaggiarlo.