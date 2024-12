Rinnovo Kvara, firma più vicina: salti di gioia per Conte

Oltre all’infortunio rimediato contro la Lazio, per Kvaratskhelia bisogna registrare delle novità importanti sul suo rinnovo.

Quella di oggi è stata una giornata davvero particolare sia per il Napoli che per Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, infatti, salterà almeno due partite per colpa di un contrasto capitato nel corso del match perso di domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio dell’ex giocatore azzurro Marco Baroni.

Kvaratskhelia, di fatto ha riportato una lesione di basso grado del legame corraterale mediale del ginocchio destro. Tuttavia, al netto dell’annuncio ufficiale del Napoli sul suo infortunio, sul futuro del georgiani sono arrivate delle importantissime novità.

Napoli, il rinnovo di Kvara è sempre più vicino: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Marte’, infatti, il club partenopeo e l’entourage dell’attaccante di Antonio Conte sono più vicini sul trovare l’intesa definitiva per il rinnovo dell’ex Dinamo Batumi. Le parti, dunque, hanno avuto dei contatti molto proficui in queste ultime settimane di trattativa.

A breve, quindi, ci saranno sicuramente delle novità sulla possibile firma sul rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Nel frattempo, però, i tifosi azzurri sperano ovviamente che il calciatore georgiano possa riprendersi il prima possibile dall’infortunio rimediato domenica contro la Lazio.