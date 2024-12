Napoli Basket, doppio annuncio per uscire dalla crisi: licenziato Llompert, arriva anche un acquisto

Il Napoli Basket prova ad uscire dalla crisi profonda che ha colpito la squadra: doppio annuncio proprio in queste ore.

Una crisi che sembra non avere fine. Dopo aver sognato lo scorso anno, con la vittoria della Coppa Italia, il Napoli Basket è finito in un vortice di profonda crisi. Sono ben dieci le partite senza vittoria, la squadra azzurra sostanzialmente non ha mai vinto da quando è cominciata la stagione.

Un trend assolutamente negativo che i tifosi sperano possa invertirsi nel più breve tempo possibile. Certo, qualcosa è già stato fatto come l’esonero di Milicic ed il conseguente arrivo di Giorgio Valli, ma ancora non si sono raccolti risultati concreti.

L’incubo, ovviamente, è quello di poter finire questa stagione con un epilogo disastroso, ed è per questo che i tifosi azzurri sono stufi di vedere la propria squadra perdere, ed anche contro Reggio Emilia c’è stata una dura contestazione all’indirizzo della squadra.

Napoli Basket, doppio annuncio: via Llompart, poi un nuovo acquisto

A pagare le spese di questa profonda crisi, oltre a Milicic esonerato ormai da qualche settimane, è stato anche Pedro Llompart, ormai ex Responsabile dell’Area Tecnica della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile. Una figura centrale ma sulla quale evidentemente non c’era più la fiducia della società.

Il tutto è stato annunciato ufficialmente nella giornata di oggi, ed al tempo stesso c’è stato anche l’annuncio di un nuovo acquisto per la squadra azzurra: arriva Malik Newman con un accordo annuale. La guardia, nata a Shreveport il 21 febbraio 1997l, è alta 191 cm e nella sua carriera ha maturato esperienza in G League nella stagione 2018-19 con i Sioux Falls Skyforce, prima di trasferirsi l’anno successivo sempre in G League con i Cleveland Charge.

Poi 2020 è stato vicino all’NBA con i Lakers e con i Miami Heat, per poi firmare un contratto con i Cleveland Cavaliers e debuttando con la realizzazione di due punti. Nella stagione successiva 2020-21 il suo arrivo in Europa dove gioca sia in Turchia con il Bursaspor, che in Israele con l’Ironi Nahariya.

Nella stagione 2022-23 gioca in Russia con l’Avtodor Saratov, alternando delle brevi esperienze in Cina sia con gli Zhejiang Golden Bulls che con la squadra degli Jilin Northeast Tigers.