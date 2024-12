Napoli-Lazio, la rivelazione di Dazn: “È stato espulso nel sottopassaggio verso gli spogliatoi”

Napoli Lazio, spunta la rivelazione: l’arbitro Colombo ha estratto il cartellino rosso all’interno del tunnel degli spogliatoi.

Il secondo tempo tra Napoli e Lazio è entrato nel vivo ed i ritmi alti, ammirati nel primo tempo da una parte e dall’altra, pare si siano allentati per via di alcuni stop causa calci di punizione e la sostituzione per infortunio di Alessio Romagnoli, sostituto da Patric. Intanto, però secondo quanto rivelato da Dazn, ci sarebbe stata un’espulsione all’interno del tunnel degli spogliatoi ai danni di un tesserato della Lazio.

Napoli Lazio, Colombo estrae il cartellino rosso: ecco cos’successo

Durante l’intervallo del match tra Napoli e Lazio, il direttore di gara Colombo ha deciso di estrarre un cartellino rosso ai danni di un preparatore atletico della squadra biancoceleste. Il motivo sarebbe legato ad un battibecco, scaturito, probabilmente, da delle poteste all’indirizzo dell’arbitro di gara.

Un altro episodio ruvido che si somma ai numerosi visti nel primo tempo tra le due compagini. Infatti, nella bufera delle polemiche, ci sono diverse situazioni relative alle sanzioni mancate ed altri accaduti al limite dell’area di rigore della Lazio durante il corso della prima frazione di gioco.